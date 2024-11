Share on Twitter

25 novembre 2024 – Le statistiche sulla violenza contro le donne rimangono allarmanti. Ogni anno, milioni di donne subiscono abusi fisici, psicologici o economici. In Italia, una donna su tre ha subito almeno una forma di violenza nella sua vita.

Oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il cortometraggio “Come fermare il vento”, scritto e diretto da Carlo Minervini, torna al centro dell’attenzione per contribuire alla sensibilizzazione su un tema cruciale e ancora troppo attuale.

Il cortometraggio, che ha vinto il Premio del Pubblico ai Vijion Shorts Awards ed è in concorso al prestigioso Giffoni School Experience, affronta con delicatezza e intensità il tema della violenza di genere, offrendo uno spunto di riflessione profondo e universale. Attraverso una narrazione emozionante e visivamente potente, “Come fermare il vento” invita a rompere il silenzio e a riflettere su come ognuno di noi possa fare la propria parte per fermare questo fenomeno.

Un cortometraggio che lascia il segno

Ambientato in un contesto che unisce realismo e poesia, il corto racconta la storia di una donna alle prese con una realtà oppressiva, che può essere spezzata anche coloro che la vedono dall’esterno. È la loro indifferenza a rendere la ferita ancora più profonda.







Secondo il regista Carlo Minervini: «Con “Come fermare il vento” abbiamo voluto dare voce a tutte quelle donne che, ogni giorno, affrontano dolore e indifferenza Il vento rappresenta simbolicamente la violenza: invisibile ma potente, capace di piegare e ferire. Fermarlo significa trovare il coraggio di parlare, di chiedere aiuto, di resistere».

«Il cinema – conclude – può essere uno strumento potente per parlare al cuore delle persone e promuovere una maggiore consapevolezza. La violenza contro le donne non è solo un problema individuale, ma una questione che riguarda l’intera società».

Un invito all’azione

Il cortometraggio vuole essere non solo un momento di riflessione, ma anche un invito concreto all’azione. In occasione di questa giornata, Carlo Minervini ha lanciato una campagna di condivisione del corto attraverso i social media e piattaforme di streaming, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone possibile.

Come vedere “Come fermare il vento

Il cortometraggio è disponibile gratuitamente su Youtube al seguente link: https://youtu.be/OWDoe116DNo?si=cUCc4vrLMLwhVvef

Chiunque desideri partecipare alla campagna di sensibilizzazione è invitato a condividerlo utilizzando l’hashtag #ComeFermareIlVento

Protagonisti del cortometraggio sono stati: Sara Penna, Alessandro Guglielmo, Francesco Rende, Andrea Lucia Martello Panno, Denise Giusi Martire, Daniel De Luca, Sara De Luca, Aurora Gravina, Daisy Nesci, Alexandra Pyzhenko, Maria Stefania Cavaliere, Ilaria Pulice, Simona Chianello, Natalia Colonese, Marianna Bruno, Luigi Bruno, Gabriele De Tommaso, Mariafrancesca Di Santo, Christian Gagliardi, Stefano Sansone.