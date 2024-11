Questo 25 novembre, come tutti i giorni prima e quelli a seguire, la Kroton Sport&Social promuove percorsi di educazione alla non violenza, alla legalità e a un’interazione emotivamente e socialmente sana con gli altri, attraverso eventi sportivi e culturali.

In particolare, però, quest’anno, in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, abbiamo deciso di aprire gratuitamente i nostri corsi a ragazzi e ragazze dai 12 ai 19 anni. Lo scopo è quello di educare sì le ragazze a difendersi, come da sempre facciamo e in molti fanno, ma anche e soprattutto di coadiuvare le famiglie nell’educare i futuri uomini fin da subito a una cultura che rigetti e contrasti tutte quelle disuguaglianze che affondano radici in secoli di dominazione maschile, che alimentano la cultura dello stupro e della violenza di genere e costituiscono la base di uno squilibrio sociale.







Per i ragazzi e ragazze che volessero fruire dell’opportunità di frequentare gratuitamente fino a Natale i nostri corsi, basta scrivere a krotonsportsocial@gmail.com (per i minori è necessario il consenso dei genitori).

Il Presidente

Giuseppe Veltri