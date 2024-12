Cirò – Il Comune di Cirò a Bruxelles grazie al progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”

Si tratta di una rete di consiglieri locali europei che collaborano comunicando sulle questioni dell’UE. È questo l’obiettivo del progetto che ha visto la presenza del Comune di Cirò attraverso il Vicesindaco Fortunato Strumbo.

Soddisfatto il vicesindaco Fortunato Strumbo, che commenta le tre giornate con forte emozione e soddisfazione:

“È stata una bellissima esperienza di confronto con tante e diverse realtà locali per fare rete ed essere più vicini all’istituzione europea, che a volte può sembrare molto distante dai nostri centri ma ormai abbraccia ogni comunità. Questi giorni a Bruxelles, in compagnia di rappresentanti di numerosi gruppi territoriali, mi hanno reso ancor più consapevole dell’importanza del confronto e quanto esso possa essere spunto non solo di riflessione ma soprattutto di aggregazione. Da oggi la nostra comunità entra in questa rete e dobbiamo essere bravi a saperla alimentare e mantenere anche per il futuro”.







Il progetto ha consentito, nei 3 giorni di visita al Parlamento Europeo, ai consiglieri di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’UE che riguardano i membri di ogni comunità locale. Contribuisce inoltre a:

rafforzare il coinvolgimento dei cittadini ;

; promuovere dibattiti su tematiche attinenti al futuro dell’Europa ;

su tematiche attinenti al ; sostenere la creazione di una vera e propria opinione pubblica di livello europeo.

“Il nostro Ente – conclude il vicesindaco – su segnalazione di Luigi A. Dell’Aquila, il Project Manager di contatto con l’U.E., che ringraziamo, ha partecipato alla selezione per questo importante appuntamento. Siamo felici che tra i tanti comuni aderenti, Cirò sia stato tra i pochi scelti per partecipare a questa rete fondamentale ormai per i comuni italiani”.