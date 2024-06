Questa mattina, intorno alle ore 6.50, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone è intervenuta con prontezza in via Olimpia, nel comune di Crotone, per domare un incendio scoppiato in un’abitazione.

Il rogo ha avuto origine da una caldaia alimentata con bombole di GPL, situata sul terrazzo di una casa in uno stabile di due piani. Le fiamme si sono rapidamente propagate, coinvolgendo anche i motori esterni dei climatizzatori.

Grazie al rapido e efficiente intervento dei Vigili del Fuoco, è stato possibile estinguere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area, inclusi i pericolosi serbatoi di GPL, prevenendo così il propagarsi dell’incendio all’interno dell’appartamento.







Fortunatamente, non si registrano danni a persone. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza e per assicurarsi che tutte le procedure di sicurezza fossero rispettate.

La prontezza e la professionalità dei Vigili del Fuoco hanno giocato un ruolo cruciale nel contenere l’incendio, evitando così conseguenze ben più gravi. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di avere squadre di emergenza ben addestrate e pronte a intervenire in situazioni di emergenza.