Cirò- I𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚 San Francesco 𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐥𝐮𝐫𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞. I bambini dai tre ai sei anni che la frequentano possono così avere questi nuovi strumenti per le loro attività quotidiane. L’assessore alle Politiche Sociali 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐀𝐥𝐨𝐞, che ha portato avanti il progetto insieme all’efficiente Ambito Territoriale Sociale Cirò Marina ed il loto team, 𝐡𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐨 ed ha ringraziato gli operatori per aver installato nel più breve tempo possibile gli impianti. Attraverso i giochi i bambini socializzano, sono felici, è importante in un asilo che ci siamo tanti nuovi giochi, anche il sindaco Mario Sculco si è detto soddisfatto per questi nuovi strumenti, per le attività destinate al benessere dei bambini della nostra scuola materna: “un bambino sereno oggi lo sarà anche da adulto”-hanno riferito soddisfatti il primo cittadino e l’assessore alle Politiche Sociali 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐀𝐥𝐨𝐞 sempre attenti alle problematiche sociali.







