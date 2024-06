Come annunciato si è svolto dal 31 maggio al 2 giugno, il Torneo della Magna Grecia organizzato dalla UISP con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Cirò Marina. Un torneo che, come è stato più volte detto, ha saputo coniugare socialità, sport e turismo in un connubio che sempre più sembra trovare i favori della comunità, delle famiglie, dei piccoli giocatori, giovani e meno giovani. Tre giorni che hanno coinvolto centinaia di atleti accompagnati da tecnici e famiglie che hanno così potuto godere dell’accoglienza della nostra città che oramai nello sport in tutte le sue sfaccettature e declinazioni stadiventando sempre più volano turistico ricreativo. Un torneo che ha visto la partecipazione di oltre 600 giocatori provenienti dal comprensorio, dalla provincia e da tutta la Calabria che hanno visto la macchina organizzatrice della Uisp, ottimamente supportata dall’Amministrazione Comunale, predisporre il torneo in maniera puntuale, fatta eccezione per una breve e subito chiarita contestazione sorta in merito alla partita finale disputata fra le squadre degli over 40 che hanno visto la squadra del Cirò Marina rinunciare alla finale che avevano conquistato a norma del regolamento nazionale. Evidentemente tutti hanno accolto l’invito del responsabile team arbitrale, Fabio Carella che ha più volte sottolineato lo spirito sociale e amicale del torneo, dando merito a tutti i giocatori di essere stati i veri protagonisti del Torneo. Un torneo quindi che ha rivolto la sua attenzione all’inclusività e la promozione dell’attività motoria. “Un investimento importante dell’Amministrazione Comunale in termini sociali, sportivi e umani, che rafforzano e sottolineano l’importanza dell’attività motoria, dello sport come momento socializzante ma anche volano turistico” come ha detto il Sindaco Sergio Ferrari intervenuto nella giornata di oggi, domenica, durante la premiazione delle squadre alle quali sono state consegnate coppe, targhe e medaglie per tutti i giocatori che sono state consegnate dallo stesso Sindaco, Sergio Ferrari, dall’assessora alla P.I. Maria Grazia Panebianco e dal presidente del consiglio, Ferdinando Alfì.Il tutto preceduto in apertura dall’intonazione dell’inno di Mameli da parte della soprano Giusy Ianni, in occasione della festa della Repubblica che si celebra oggi in tutta Italia. I risultati, come è stato illustrato durante la conferenza stampa dell’evento possono essere visionati accedendo all’App Enjore.







ADVERTISEMENT