Anche quest’anno scolastico il Liceo “Pitagora” ha portato avanti il progetto “teatro classico” in una maniera particolare e qualificante. Mediante una convenzione stipulata con l’associazione “Koinè”, ragazzi del biennio e del triennio hanno potuto frequentare il laboratorio teatrale con la messa in scena di un classico intramontabile: la guerra di Troia. È “l’eterno uguale che ritorna” e ci restituisce eroi e personaggi mitici che parlano di scontri, di forza e di potere, di uomini, di eroi. Poco è cambiato dal monito di Giraudoux e dal racconto di Omero, che attraverso i secoli continua a farci riflettere, con la sua lucidità e la sua amarezza, sul ruolo che l’uomo ha in relazione alla guerra, alla storia che attraversa ed anche alla morte.

Nel giardino del Pitagora, i ragazzi hanno creato le giuste contaminazioni con il mondo contemporaneo, cercando ansiosamente di capire e di rivivere in alcuni personaggi una contesa intramontabile che ha superato i confini temporali, soffocato i tempi e sottolineato il senso di stupidità di tutti i conflitti. “Miserabile, lacrimosa, dolorosa, raccapricciante”, così viene descritta la guerra nell’Iliade. Su una scena desolata, prendono vita tanti volti: Ettore, Andromaca, Paride, Elena, Cassandra, Abneos, Demokos, Ulisse e anche la Pace, tormentati dall’amara realtà e dall’illusione di poter evitare lo scontro.

Nella “guerra di Troia”, i personaggi, conosciuti attraverso il mito, diventano moderni. Colgono l’occasione per ribadire che bisogna chiudere la porta in faccia alla contesa, sigillarla definitivamente, e affermare che la pace è l’unica via. Il liceo Pitagora, come il tempio di Giano, chiude la propria porta alla follia e alla barbarie.







La volontà di rappresentare l’attualità ha mosso il regista, Francesco Franco, a mettere in scena “Ilio Viva”, lavoro liberamente tratto da “La guerra di Troia non si farà” di Giraudoux. Un messaggio forte e quanto mai attuale, perché la guerra riguarda tutti noi. Nessuno si senta escluso. Grazie ragazzi.

Un’ennesima prova di elevato spessore culturale del liceo Pitagora, guidato dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Natascia Senatore. Grazie ad Angela Ferlaino, Saverio Vaglico, Michele Cavallo, Valentina Ceraso, Giada De Fine, Irene Parretta, Francesca Rispoli, Dionisia Scalera, Gianluca Scotto, Andrea Barbieri, Alba Cala.