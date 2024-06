Sabato 1 giugno, presso l’IIS “G. Gangale” di Cirò Marina, si è tenuta una giornata dedicata alla prevenzione oncologica, promossa dal Lions Club Cirò Krimisa, presieduto dal dott. Antonio Aloisio. “Progetto Martina” è un service ispirato ai Lions da una giovane donna, Martina, che non è riuscita a vincere contro la malattia, a causa di una mancata diagnosi precoce, ed è diventato un appuntamento costante per i medici Lions e non solo. Hanno relazionati i pediatri dott. Salvatore Senatore e dott. Antonio Aloisio, il pediatra neonatologo dott. Vincenzo Poerio e il dott. Rocco Sotira, che nel corso dell’intensa mattinata hanno intrattenuto gli studenti sul grande valore della prevenzione, coadiuvati dalla dott.ssa Marisa De Vincenzo. Ad una eccellente relatrice, l’oncologa dott.ssa Tullia Prantera dell’Ospedale Civile di Crotone, sono state affidate le conclusioni scientifiche della magistrale lezione. Ad accogliere i relatori la Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania che ha aperto con gioia le porte dell’istituto accogliendo, come sempre, in maniera impeccabile, tutti i partecipanti. All’evento è intervenuto anche il direttore sanitario dell’ASL di Cirò Marina, dott. Nicodemo Mingrone. Gli interventi hanno presentato un quadro oltremodo esaustivo soprattutto per quanto riguarda l’importanza di un corretto stile di vita, la prevenzione e le eventuali strategie di cure. Le conclusioni lionistiche sono state affidate alla presidente di zona in sede, prof.ssa Filomena Zungri. Un ringraziamento speciale a tutto il personale scolastico, docenti ed ATA e soprattutto agli alunni interessati e partecipi, che hanno pazientemente ascoltato e gratificato i relatori con la loro attenzione.

