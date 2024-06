La sera di sabato 1 giugno 2024, alle ore 18:00, ha preso il via la “X edizione Capocolonna Crotone”, una gara inserita nel calendario FIDAL e organizzata magistralmente dall’A.S.D. Milonrunners, presieduta da Antonio Pizzuti. La competizione ha avuto inizio dal Santuario Madonna di Capocolonna e si è conclusa sul meraviglioso lungomare di Crotone, precisamente al Piazzale Ultras.

Tra i circa 200 atleti che hanno affrontato il percorso tecnico e faticoso di 10,2 km, la Cirò Krimisa Runners si è distinta con i suoi rappresentanti Vincenzo Vozzo, Andrea Cardone e Francesco Sprovieri. Il panorama mozzafiato lungo il percorso ha alleviato le fatiche degli atleti, rendendo l’evento ancora più suggestivo.

Passando alla parte tecnica della gara, Vincenzo Vozzo ha confermato la sua costanza e abilità piazzandosi tra i migliori. Con un tempo di 38’53”, ha conquistato un prestigioso 2° posto di categoria Master 40, portando con orgoglio e onore il nome della sua cittadina.

Dopo un periodo di assenza dalle competizioni, Andrea Cardone è tornato a ruggire. Atleta stimato e rispettato da tutti i corridori del territorio, Cardone ha recentemente vantato tempi da fare invidia ai migliori atleti in circolazione. Nonostante non sia ancora al massimo della forma fisica, ha dichiarato: “Voglio rimettermi nuovamente in gioco, anche se ancora lontano dalla mia forma fisica migliore, ma comunque torno da Crotone con la giusta convinzione che sono sulla giusta strada in previsione di gare future”. Cardone ha concluso la gara con un tempo significativo di 50’05”.

Chiude il terzetto Francesco Sprovieri, sempre presente, con un tempo di 56’10”.







Il primo atleta assoluto a tagliare il traguardo al Piazzale Ultras è stato Danilo Ruggiero, tesserato con il Circolo Minerva, con un tempo di 31’50”. Tra le donne, Francesca Paone della Hobby Marathon Catanzaro ha confermato il suo dominio imponendosi con un tempo di 41’19”.

La “X edizione Capocolonna Crotone” si è rivelata un evento di grande successo, evidenziando l’impegno e la passione degli atleti e degli organizzatori, e regalando emozioni e soddisfazioni a tutti i partecipanti.