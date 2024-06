La prima tappa del Campionato Trial Regionale MIF 4X4, il terzo evento organizzato da Sofome 4×4 Off Road, si è svolta con grande successo e una partecipazione entusiasta nel territorio di Petilia Policastro, precisamente a Foresta. Grazie al patrocinio del Comune di Petilia, in collaborazione con MIF, ACSI e CONI, l’evento ha visto la partecipazione di 30 piloti, accompagnati dai loro copiloti, tra cui anche molte donne, tutti pronti a dimostrare il loro valore e a divertirsi.

Un Evento di Convivialità e Valorizzazione del Territorio

L’obiettivo della manifestazione sportiva non era solo la competizione sana e leale, ma anche la convivialità e la valorizzazione del territorio. Famiglie e amici hanno accompagnato i partecipanti, rendendo l’evento un’occasione per stare insieme e godere di una splendida giornata di sole.

Tre Categorie di Vetture in Gara

Le auto in gara erano suddivise in tre categorie: Serie, Super Serie e Preparate. Il percorso, caratterizzato da terreni scoscesi e pieni di insidie, è stato preparato con cura per mettere a dura prova le abilità dei piloti e offrire uno spettacolo emozionante per il pubblico. Il continuo rombo dei motori e le spettacolari evoluzioni delle vetture hanno tenuto tutti col fiato sospeso, garantendo allo stesso tempo la massima sicurezza.

I Vincitori delle Categorie

I piloti hanno affrontato il percorso con determinazione e abilità, e alla fine, i primi classificati di ciascuna categoria sono stati:

Categoria Serie: Elia Flavio del Petronà Club 4×4

Elia Flavio del Petronà Club 4×4 Categoria Super Serie: Marrazzo Francesco del SO.FO.ME. 4×4 Off Road

Marrazzo Francesco del SO.FO.ME. 4×4 Off Road Categoria Preparate: Stumpo Francesco del SO.FO.ME. 4×4 Off Road

Squadre Partecipanti

L’evento ha visto la partecipazione di vari team provenienti da tutta la regione, tra cui:







SO.FO.ME. 4X4 OFF ROAD

TEAM OFF ROAD

PETRONA’ CLUB 4X4

CLUB FLORENS 4X4

AT-TRACTION 4X4

CIRO’ EXTREME 4X4

Un’Esperienza Indimenticabile

La prima tappa del Campionato Trial Regionale MIF 4X4 si è conclusa con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti e degli organizzatori. L’atmosfera di amicizia e competizione sana ha reso l’evento memorabile, promettendo un’entusiasmante continuazione del campionato.

Prossimo Appuntamento

Il prossimo appuntamento è fissato per il 16 giugno a Serra Grande, Caccuri. L’entusiasmo è già alto e tutti sono pronti per un’altra giornata di adrenalina e spettacolo.

Non mancate!