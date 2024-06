Si è svolta a Roma presso l’Hotel ROYAL SANTINA la consegna dei premi per la XX edizione del Premio PANDOLFO-ROSCIOLI organizzato dall’A.I.C.T. (Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo in collaborazione con il MIM – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e, da quest’anno con il contributo dell’Associazione Giuseppe Kirner.

Il Premio Pandolfo-Roscioli, nato per ricordare due figure storiche del panorama turistico-alberghiero Michele Pandolfo il fondatore dell’A.I.C.T. nonché Presidente dell’ENIT e Livio Roscioli noto albergatore romano, ha avuto rilevanti incarichi nelle istituzioni turistiche nel nostro Paese.

‘’IMMAGINA IL TUO FUTURO ‘’ il tema di quest’anno delPremio destinato alle studentesse e agli studenti del quarto anno degli Istituti Tecnici e del settore economico ad indirizzo turistico, degli Istituti Professionali ad indirizzo servizi commerciali e indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, ed è rivolto a coloro che intendono immettersi nel mondo del lavoro in questo settore , attraverso un PCTO personalizzato.

Fra i Premiati della xx edizione NOEMI BASTA dell’I I S ‘’ G. GANGALE ‘’ di CIRO’ MARINA che ha ricevuto il premio dalle mani del Cav. RAFFAELE MARASCO membro del Consigliodirettivo dell’A.I.C.T. da oltre vent’anni.

Il Premio Pandolfo-Roscioli, giunto alla sua ventesima edizione, quest’anno ha cambiato formula operativa avviando un percorso piu aderente alle mutate esigenze della formazione e di sviluppo del settore turistico/alberghiero e rivolgendosi innanzi tutto ad alunni e alunne del 4 anno, con l’intendimento di valorizzare l’acquisizione di competenze già maturate nei percorsi per le competenze trasversali e di orientamento ( PCTO) o in alternanza Scuola Lavoro.

Quest’anno, grazie al contributo dell’Associazione KIRNER, è stata assegnata una borsa di studio per finalizzare al meglio le vocazioni personali degli allievi nel settore turistico alberghiero.

‘’ Un onore ed un orgoglio ‘’ ha detto Marasco ‘’ potere consegnare per la prima volta in vent’anni il Premio Pandolfo-Roscioli ad una mia conterranea e compaesana. Premio meritatissimo per l’ottimo lavoro svolto e per avere centrato il tema proposto’’







ADVERTISEMENT

Presenti alla Premiazione il Presidente dell’A.I.C.T. RINO PIROSCIA, i Soci dell’Associazione, la Vicepresidente MARIACARLA MENAGLIA.

In rappresentanza del Ministero LETIZIA LI DONNI eELISABETTA DAVOLI che hanno curato la parte preparatoria del regolamento del Premio per il Ministero.

Per l’Associazione Giuseppe KIRNER , Daniela Magotti che ha illustrato la mission dell’Associazione e le motivazioni che hanno spinto l’Associazione stessa a sponsorizzare il Premio

Il premio si è svolto presso l’Hotel Royal Santina grazie alla disponibilità della Famiglia Roscioli che ha anche ospitato i vincitori del Premio.

‘’ Mi auguro ‘’ dice Marasco ‘’ di potere celebrare il prossimo Premio Pandolfo-Roscioli in Calabria come già avvenuto alcuni anni fa proprio a Cirò Marina. Lancio un appello alle istituzioni locali a pensare fin da ora a volere ospitare questo prestigioso Premio.’’