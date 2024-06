Share on Twitter

Share on Facebook

Il Comune di Crotone ha annunciato i vincitori del prestigioso premio “Nuova Consapevolezza nella Scuola” per il 2024, riconoscimento istituito per onorare i docenti che, oltre a trasmettere sapere e passione per lo studio, hanno saputo proporre buone prassi innovative rendendo gli studenti protagonisti attivi della vita cittadina. Quest’anno, il premio è stato assegnato alla professoressa Luisa Floccari dell’Istituto Comprensivo Rosmini e al professor Damiano Morise dell’Istituto Comprensivo Maria Grazia Cutuli.

I Vincitori

Professoressa Luisa Floccari

La professoressa Floccari è stata premiata per il suo eccezionale lavoro educativo, formativo e didattico a favore degli alunni. Direttore del Coro Polifonico Anna Frank, attualmente associato all’Organizzazione Cori Calabria (O.C.C.), ha dimostrato una dedizione esemplare nella promozione delle attività corali come strumento di crescita personale e collettiva.

Professor Damiano Morise

Il professor Morise ha ricevuto il riconoscimento per aver guidato con sensibilità ed equilibrio l’orchestra dell’Istituto Comprensivo Maria Grazia Cutuli alla vittoria del prestigioso Global Educational Festival 2024 di Sanremo. La sua leadership ha permesso agli alunni di raggiungere un traguardo significativo nel contesto delle arti scolastiche europee.

La cerimonia di premiazione si terrà il 25 giugno alle ore 11.00 nella Sala Consiliare del Comune di Crotone. Il riconoscimento, deliberato dalla Giunta Comunale su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano, rappresenta un momento di celebrazione dell’impegno e della passione che i docenti mettono nel loro lavoro quotidiano, contribuendo significativamente alla crescita culturale e civica dei giovani.







ADVERTISEMENT

Motivazioni del Premio

Prof.ssa Luisa Floccari:

“Per il lavoro educativo, formativo e didattico a favore dei propri alunni, in qualità di direttrice del Coro Polifonico Anna Frank, oggi associato all’O.C.C. (Organizzazione Cori Calabria).”

Prof. Damiano Morise:

“Per aver guidato con sensibilità ed equilibrio i propri alunni alla prestigiosa affermazione al festival delle arti scolastiche d’Europa.”

Il premio “Nuova Consapevolezza nella Scuola” continua a essere un simbolo di eccellenza e innovazione nell’educazione, riconoscendo i docenti che vanno oltre l’insegnamento tradizionale e che sanno ispirare e motivare i loro studenti a diventare cittadini attivi e consapevoli. La prof.ssa Luisa Floccari e il prof. Damiano Morise sono esempi luminosi di questa dedizione, e il loro impegno rappresenta un modello per tutta la comunità educativa.