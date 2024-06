Il personale del Posto Polfer ha deferito a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria un cittadino italiano residente a Strongoli (KR), per i reati previsti dagli articoli 340, 450 e 372 del codice penale. L’uomo è stato identificato come il custode di un bovino che, il 14 maggio scorso, vagava liberamente lungo la linea ferroviaria Metaponto – Reggio Calabria, causando un’interruzione della circolazione ferroviaria per circa un’ora.

L’incidente è avvenuto tra i cippi chilometrici 222+000 e 223+000, in località Bucchi, nel comune di Crotone. La presenza dell’animale sulla linea ferroviaria ha comportato un notevole disagio per i viaggiatori e ha richiesto l’intervento delle autorità competenti per ristabilire la sicurezza e riprendere la normale circolazione dei treni.

Oltre alle contestazioni penali, al custode del bovino è stata contestata anche la violazione dell’articolo 41, comma 3, del D.P.R. 753/80, che disciplina la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario.







L’accaduto sottolinea l’importanza di una corretta gestione e custodia degli animali, soprattutto in aree prossime a infrastrutture critiche come le linee ferroviarie, per prevenire situazioni di pericolo e disagi alla collettività. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriormente le circostanze dell’incidente e le responsabilità dell’indagato.