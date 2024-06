Share on Twitter

Il Club Ellenico degli Amici della Motocicletta Classica, nel contesto dei suoi interessi culturali, organizza un viaggio nei paesi di lingua greca del Sud Italia.

Un giro nei luoghi con 2500 anni di presenza greca.

L’obiettivo del Club è incontrare persone che, fino ad oggi, si sentono orgogliose e cercano, nonostante tutte le avversità, di mantenere viva la loro origine greca, per incontrarli e mostrare loro apprezzamento e amore.

I membri del club parteciperanno a questa iniziativa con 20 moto classiche e 2 auto di scorta.

Il gruppo partirà da Bari e si sposterà a sud, attraversando la costa occidentale del Golfo di Taranto, e si fermerà a Crucoli, dove avranno un incontro con l’amministrazione comunale, con il sindaco della città Cataldo Librandi, con il consigliere provinciale Saverio Punelli e altre associazioni.







La carovana, poi arriverà a Crotone dove passerà la notte.

A Crotone incontrerà il sindaco della città Vincenzo Voce, l’assessore al Turismo Maria Bruni e il componente del Consiglio d’Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene, Fabio Pisciuneri, che ha contribuito a organizzare l’evento.

Proseguendo a sud della Calabria la carovana di moto arriverà alla “punta dello stivale” della penisola italiana dove resterà per due giorni. A Bova Marina sarà fatto un tour dei paesi di lingua greca in Aspromonte per conoscere i residenti.

Al ritorno la carovana passerà la notte ad Altomonte e seguendo la costa del Golfo di Taranto, attraversando Alberobello ritornerà a Bari per il ritorno a Patrasso.

L’appuntamento a Crotone è per il giorno 20 giugno alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Crotone