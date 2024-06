Share on Twitter

Share on Facebook

Le elezioni comunali nella provincia di Crotone hanno visto un significativo coinvolgimento dei cittadini, con i dieci comuni chiamati al voto l’8 e il 9 giugno 2024. Tutti con popolazioni inferiori ai 15.000 abitanti, questi comuni hanno eletto i nuovi sindaci che guideranno le loro amministrazioni locali per i prossimi anni. Tuttavia, a Melissa non si è votato a causa della mancata presentazione delle liste, nonostante fossero già pronti i candidati a sindaco Raffaele Falbo ed Edoardo Rosati. Questa decisione è derivata da una situazione di incertezza legata al possibile scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.







ADVERTISEMENT

I Sindaci Eletti nei Comuni del Crotonese

Belvedere di Spinello: Antonio Giuseppe Amato è stato eletto sindaco. Era l’unico candidato in corsa e ha superato il quorum del 40%, ottenendo 875 voti validi. Caccuri: Luigi Quintieri è il nuovo sindaco, succedendo a Marianna Caligiuri, che ha guidato il comune per 20 anni. Quintieri ha vinto la competizione contro Giuseppe Di Gioia e Luigi Quintieri. Carfizzi: Mario Antonio Amato ha vinto con un margine stretto, superando Giovanna Macrì di soli 15 voti. Castelsilano: Francesco Durante è il nuovo sindaco, ottenendo la vittoria su Francesco Foglia con appena 18 voti di differenza. Mesoraca: Annibale Parise è stato confermato sindaco, battendo Carmen Carceo con oltre 500 voti di scarto. San Mauro Marchesato: Levino Rajani torna a indossare la fascia di sindaco, sconfiggendo nettamente il sindaco uscente Carmine Barbuto. San Nicola dell’Alto: Luigi Rizzuti ritorna a fare il sindaco, superando Francesco Poerio con 33 voti di scarto. Strongoli: Francesco Benincasa ha vinto la sfida contro Luigi Costantino. Umbriatico: Pietro Greco è stato rieletto sindaco, continuando così il suo mandato. Verzino: Francesco Levato ha conquistato la carica di primo cittadino, assicurandosi la fiducia dei suoi concittadini.

Le elezioni comunali nel Crotonese hanno portato a diverse conferme e a qualche cambiamento significativo nelle amministrazioni locali. La mancata elezione a Melissa rimane un punto critico, evidenziando le difficoltà che alcuni comuni possono affrontare a causa delle infiltrazioni mafiose e delle conseguenti incertezze politiche. Tuttavia, l’impegno e la partecipazione dei cittadini negli altri comuni testimoniano una forte volontà di rinnovamento e di progresso.