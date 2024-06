Gaya Anania ha trasformato la sua passione per il make-up in una carriera di successo grazie alla formazione ricevuta presso l’Accademia di Marco Manfredini a Catanzaro. Manfredini, noto per essere stato direttore artistico di prestigiosi brand come Chanel e Diego Dalla Palma, ha contribuito a plasmare le competenze di Gaya, che oggi eccelle nel trucco correttivo. Questa specializzazione le permette di valorizzare i punti di forza di ogni viso, rendendolo il più armonioso possibile.

Nel 2024, Gaya ha ottenuto l’Attestato di Trucco Professionale dall’Accademia ARMONIA, con specializzazioni in Beauty Make-up, Correttivo di primo e secondo livello, Trucco Sposa, Anti Aging, Camouflage e Fashion. Questo percorso formativo, guidato dal Make-up Artist Marco Manfredini e coordinato da Aurelia Granato, ha consolidato la sua competenza e passione per il settore.

Chi è Gaya Anania?

Fin da giovane, Gaya ha sempre cercato di eccellere in ogni lavoro che ha intrapreso. Dai lavoretti estivi durante la scuola, passando per ruoli come cassiera, segretaria e barista, ha sempre messo il massimo impegno in ogni mestiere. Tuttavia, non sentiva una vera soddisfazione personale. Questo la spinse a riflettere su come poter canalizzare la sua energia e talento in qualcosa che la appagasse veramente.

L’idea di un negozio di articoli di bellezza nacque proprio da questa introspezione. Nel 2021, Gaya aprì il suo negozio, inizialmente per fornire consigli e vendere prodotti di bellezza. Ma il desiderio di fare di più la portò a frequentare un corso base di trucco. Quella che iniziò come una necessità professionale si trasformò rapidamente in una passione sfrenata per il make-up.

La formazione e l’evoluzione Professionale

Dopo diverse esperienze e con un crescente interesse, nel 2023 Gaya decise di iscriversi a un’accademia completa per approfondire ulteriormente le sue competenze. L’Accademia Armonia le ha permesso di esplorare il mondo del make-up a 360 gradi, rivelandole una vocazione profonda per il trucco beauty.







Grazie al suo profilo Instagram e alle recensioni entusiaste delle clienti, Gaya ha visto crescere rapidamente la domanda per i suoi servizi. La soddisfazione e la gratitudine espressa dalle sue clienti hanno rafforzato la sua decisione di seguire il suo sogno.

Una nuova direzione

Con la crescita della sua reputazione come make-up artist, Gaya ha deciso di chiudere il suo negozio per dedicarsi esclusivamente a questa professione, nonostante la figura del make-up artist non sia ancora riconosciuta a livello internazionale.

Con determinazione e passione, Gaya Anania ha aperto la sua attività a Cirò Marina, nel sud Italia. La sua storia è un esempio di come la dedizione e l’amore per il proprio lavoro possano trasformare un sogno in realtà. La sua capacità di valorizzare la bellezza naturale attraverso il trucco correttivo è un talento che continua a conquistare e ispirare molte persone.