Cirò Marina si distingue per un’importante innovazione in tema di sicurezza stradale: le strisce pedonali in 3D. Questa città, infatti, è la prima in Calabria a introdurre questa tecnologia. Grazie alla collaborazione con la SI.GI. GROUP SRLS, con sede a San Cesareo, Roma, gli automobilisti potrebbero presto trovarsi di fronte a questi passaggi pedonali tridimensionali.

L’effetto ottico che rallenta il traffico

Queste particolari strisce pedonali sono progettate per creare un’illusione ottica di rilievo. Disegnate direttamente sull’asfalto utilizzando tre colori differenti, appaiono sollevate da terra. Questa illusione induce automaticamente i conducenti a rallentare, togliendo il piede dall’acceleratore per evitare quello che sembra un ostacolo in rilievo. Dal punto di vista del pedone, tuttavia, il passaggio pedonale appare assolutamente normale, garantendo un attraversamento sicuro.







Le zone d’installazione

Le strisce pedonali tridimensionali sono state posizionate in punti strategici della città per massimizzare la sicurezza dei pedoni:

Via Libertà, presso la scuola media Don Bosco: Un’area ad alta frequentazione studentesca, dove la riduzione della velocità dei veicoli è cruciale per proteggere i ragazzi all’uscita delle lezioni.

Via Libertà, presso la scuola elementare: Anche in questo caso, la scelta della posizione mira a salvaguardare i bambini, spesso meno visibili agli automobilisti.