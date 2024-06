“Il 11 giugno, alle ore 10.30, nel Polo d’infanzia della Fondazione Luigi & Domenico Siciliani si è celebrata una messa di ringraziamento, officiata dall’Arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, nell’ambito dei festeggiamenti per il 90º anniversario della sua fondazione.” La giornata è iniziata con un’accoglienza calorosa per l’Arcivescovo nel giardino antistante la scuola. I bambini, in un’atmosfera festosa, hanno recitato frasi di benvenuto e offerto girasoli, gerbere e rose rosse, simboli di speranza, purezza e amore. Questo omaggio floreale ha espresso l’affetto e la gratitudine della comunità scolastica. La cerimonia è proseguita con il saluto della Presidente Serafina Sammarco, che ha ringraziato l’Arcivescovo, le autorità presenti, tra cui il Sindaco, il Comandante della Polizia Municipale, i sacerdoti delle parrocchie della comunità, le famiglie e tutto il personale scolastico per il continuo supporto e la loro dedizione. Il Sindaco, presente come rappresentante istituzionale e socio di diritto della Fondazione, ha espresso il suo sostegno all’opera educativa e filantropica della scuola. “Durante l’omelia, l’Arcivescovo ha tracciato un parallelo tra San Barnaba Apostolo e gli educatori, sottolineando il loro ruolo fondamentale come guide per i bambini e il loro compito di trasmettere speranza e valori positivi. Ha inoltre evidenziato l’importanza di proseguire questa opera educativa, che celebra i suoi 90 anni.” La preghiera dei fedeli e l’offertorio hanno visto una partecipazione attiva di tutti i presenti, le maestre il cuore pulsante della scuola, i bambini, le famiglie, il Sindaco e i Sacerdoti delle parrocchie uniti nella preghiera e nella condivisione. Questo momento ha messo in luce il forte spirito di comunità che caratterizza la Fondazione. A conclusione della messa, la Presidente ha consegnato all’Arcivescovo una raccolta di documenti storici come segno di gratitudine. Questi documenti includono: • Il primo verbale di Amministrazione della Fondazione (1934), che segna l’inizio dell’opera filantropica di Mario Dottore. • La foto del fondatore con la posa della prima pietra dell’Asilo Infantile Luigi & Domenico Siciliani, che rappresentano l’inizio di una tradizione educativa solida. • Materiale storico delle Suore di Sant’Anna, che dal 1934 al 2018 hanno avuto un impatto significativo sulla comunità scolastica. Inoltre, è stato consegnato un riconoscimento agli eredi della famiglia Dottore, al Notaio Carlo Perri nipote di Siciliani, al membro del Cda Nicodemo Potenza, in segno di apprezzamento per il loro contributo continuativo alla missione della Fondazione. La cerimonia ha rafforzato i legami della comunità, celebrando l’eredità di amore e speranza della Fondazione Luigi & Domenico Siciliani e riaffermando l’impegno a proseguire la sua missione educativa e solidale.







ADVERTISEMENT