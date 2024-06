Share on Twitter

Nell’ambito dell’evento “Di Pizza”, la prestigiosa selezione delle migliori pizzerie d’Italia, svoltasi presso la rinomata pizzeria “Bob Alchimia a Spicchi” a Montepaone, si è tenuto un momento di celebrazione e riconoscimento per l’eccellenza nel campo della pizza. Quattordici sono state le pizzerie e i pizzaioli selezionati. Tra i partecipanti, il pizzaiolo crotonese Antonio Gerace, di ‘In Pizza e Burger’, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, confermando la sua abilità e il suo impegno nel settore culinario.

La competizione, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, giornalisti e foodblogger, ha rappresentato un’opportunità per mettere in luce le migliori pizzerie calabresi. La scelta della location, la celebre Bob Alchimia a Spicchi, nota per la sua eccellenza nel mondo della pizza, ha ulteriormente accresciuto il prestigio dell’evento.

L’obiettivo del format “Di Pizza” è quello di offrire una panoramica aggiornata sullo stato dell’arte della pizza in Italia, riconoscendo e celebrando le eccellenze del settore. Antonio Gerace e la sua “In Pizza e Burger” sono riusciti a emergere come una delle migliori pizzerie in Calabria, entrando nella top selezionata da Dissapore.

Questo riconoscimento rappresenta solo l’ultimo di una serie di premi che Gerace ha ricevuto nel corso della sua carriera. La sua maestria nel campo della pizza, unita alla dedizione e alla passione per il suo lavoro, ha reso “In Pizza e Burger” un punto di riferimento per gli amanti della pizza in Calabria e oltre.

Durante l’evento, Antonio Gerace ha presentato la sua creazione “Sapori dello Ionio”, una pizza realizzata con un impasto interamente croccante formato da un mix di tre farine. L’impasto è stato sottoposto a una doppia cottura: la prima nel forno a legna e la seconda nel forno elettrico, per garantire una croccantezza perfetta.

“La partecipazione a questo evento ha per me un significato importantissimo”, ha dichiarato Gerace. “Essere ospite nella pizzeria ‘Bob Alchimia a Spicchi’ di Roberto, il proprietario, è stata una delle esperienze più belle che ho vissuto. Tutti i collaboratori, lui compreso, hanno lavorato insieme a noi per presentare la nostra pizza e la nostra ideologia di impasto, facendola provare a tutti i partecipanti presenti. È stata una vera collaborazione”.







La serata si è conclusa con una premiazione, durante la quale “In Pizza e Burger” è stata riconosciuta come una delle eccellenze tra le migliori pizzerie in Calabria.

Questo riconoscimento conferma il talento e l’abilità di Antonio Gerace nel creare pizze eccezionali, portando ulteriore orgoglio alla comunità locale, che vede uno dei suoi talenti emergere con successo nel panorama nazionale della pizza.

