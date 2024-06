Il 29 maggio 2024, l’Istituto Comprensivo “Filottete” ha ospitato la cerimonia di premiazione dei partecipanti ai Giochi Matematici d’Autunno. L’evento, organizzato con dedizione dalle prof.sse Baldassarre Tommasina e Caruso Maria, ha visto la partecipazione entusiasta di 68 studenti provenienti dalle scuole primarie e secondarie dell’Istituto.

I Giochi Matematici d’Autunno rappresentano una competizione annuale che mira a promuovere l’interesse e le abilità matematiche tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa iniziativa non solo valorizza l’eccellenza, ma offre anche una piattaforma di confronto per i giovani talenti della matematica, stimolando una più ampia partecipazione e passione per questa disciplina fondamentale.

La competizione è stata suddivisa in diverse categorie in base all’età, mettendo alla prova le abilità logico-matematiche dei giovani partecipanti attraverso una serie di problemi e quesiti stimolanti. Gli studenti hanno dimostrato grande impegno e creatività nel trovare soluzioni originali alle sfide proposte, suscitando ammirazione da parte di tutti i presenti.

La cerimonia di premiazione ha rappresentato un momento di grande soddisfazione per tutti i partecipanti. La vicepreside, Prof.ssa Carmelina Fazio, ha elogiato l’entusiasmo e la determinazione di tutti i concorrenti, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un’importante opportunità per promuovere l’eccellenza e la passione per le discipline STEM tra i più giovani.

I vincitori di ciascuna categoria sono stati premiati con targhe e attestati, di seguito i primi tre classificati per ogni categoria:

Categoria CE (Scuola primaria – classi quarte e quinte):

Librandi Sara Tancredi Andrea Stasi Benedetta

Categoria C1 (Scuola Secondaria di Primo Grado – classi prime e seconde):

Murano Sofia Anna Suppa Alexandra Benevento Giorgia

Categoria C2 (Scuola Secondaria di Primo Grado – classi terze):

Marincola Rita Fatima Arcuri Ludovica Flotta Anna Carola

L’Istituto Comprensivo si congratula con tutti i partecipanti e si impegna a continuare a promuovere iniziative volte a stimolare l’interesse e le abilità matematiche degli studenti, in linea con l’obiettivo di offrire un’educazione di qualità e inclusiva.







ADVERTISEMENT

L’iniziativa ha coinvolto attivamente anche le famiglie degli studenti, che hanno manifestato grande entusiasmo e supporto per i loro figli. I genitori hanno partecipato alla cerimonia di premiazione, condividendo la soddisfazione per i traguardi raggiunti dai ragazzi, e contribuendo a creare un clima di festa e orgoglio per tutta la comunità scolastica.