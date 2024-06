Isola di Capo Rizzuto, 14 giugno 2024 – Questa notte, intorno alle 2:30, un incendio ha devastato il lido balneare “Scanna’s Beach” nella località di Isola di Capo Rizzuto. L’allarme è stato lanciato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, che ha immediatamente inviato una squadra dal distaccamento di Sant’Anna.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno constatato che le fiamme avevano già coinvolto gran parte della struttura balneare. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento immediato di un’autobotte e di un’altra squadra a supporto. Complessivamente, cinque mezzi dei Vigili del Fuoco e dodici uomini hanno operato per domare l’incendio.

Nonostante le difficoltà logistiche dovute alle strette vie della località e alle numerose auto parcheggiate su entrambi i lati della strada, i Vigili del Fuoco sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero all’intera struttura e alle edifici adiacenti. L’intervento repentino e coordinato ha evitato ulteriori danni e possibili feriti.







Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Crotone per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini per determinare le cause dell’incendio. Al momento, non sono state segnalate vittime, ma l’entità dei danni materiali è significativa.

Le autorità locali stanno ora lavorando per accertare le dinamiche dell’incidente e garantire la sicurezza dell’area colpita.