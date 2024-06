Share on Twitter

Giovedì 20 Giugno alle ore 18.00 presso la sede della Pro Loco di Strongoli Marina ci sarà la presentazione del progetto di Cooperazione: Il Giardino dei Vitigni “Le Vigne Aminee”. L’evento è organizzato dal Gal Kroton in collaborazione con il Comune e laProloco di Strongoli. Il progetto coordinato da Martino Barretta tende ad evidenziare e valorizzare gli aspetti storici e culturali del mondo della vitivinicoltura nella antica terra degli Enotri. In particolare, l’attenzione progettuale è stata rivolta al settore territoriale dell’antica” polis mediterranea” di Petelia, oggi Strongoli, nei generali aspetti e caratteri della” Mediterraneis” vitivinicola della Crotoniatide, al fine di “cristallizzare” in termini integrativi culturali, una prevalente e concreta azione didattica di ampio respiro. Il Programma prevede i saluti del Sindaco Francesco Benincasa e del Presidente della Proloco Edoardo Piscitelli, mentre i lavori saranno introdotti dal Presidente del Gal Kroton Natale Carvello e le conclusioni saranno svolte dall’Esperto e Ricercatore Mario Dottore.