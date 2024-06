Il Rotary Club Cirò, da sempre sensibile verso le attività orientate al bene comune ed attento alle reali esigenze di chi vive una condizione di disagio, ha portato a termine un importante progetto destinato alle persone con difficoltà motorie.

Una lodevole iniziativa che rientra nell’ambito del progetto di service “Un Mare per Tutti”, con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche a favore di ogni persona che, impossibilitata a farlo autonomamente, voglia accedere a qualunque spiaggia e farsi il bagno a mare.

E’ un progetto sociale, di inclusione che il Rotary ha affrontato attraverso il contributo dei diversi attori che si occupano di disabilità. Presente il Sindaco di Cirò Mario Sculco il quale ringrazia e sottolinea il gesto nobile di questa donazione, il Presidente della sottosezione U.N.I.T.A.L.S.I. Cirò Luca Murano e Lucia Ciccopiedi Assistente Sociale presso l’Associazione “La Speranza” di Cirò Marina, che ci raccontano di come e quanto queste associazioni si prodigano a favore delle persone con disabilità. Molto significativa la testimonianza di vita di Cataldo Benevento persona con disabilità ma con una forza straordinaria che lo vede lottare ogni giorno per abbattere le barriere che incontra, soprattutto quelle mentali.







La cerimonia di consegna della sedia da mare Job al Comune di Ciro’ si è svolta Domenica 16 Giugno presso la Sede del Rotary. E’ un bene acquistato e donato dal Rotary Club Ciro’ Distretto 2102 Calabria, grazie al contributo del Rotary International con la sovvenzione della Rotary Foundation.

“Abbiamo portato a compimento un importante obiettivo, ha commentato il Presidente del Rotary Club Ciro’ Tommaso Greco. La carrozzina Job segna un importante passo avanti per la lotta alla disabilità e alle barriere. Quello che per ognuno di noi può sembrare una cosa semplice, come farsi il bagno a mare, per una persona con problemi di deambulazione diventa un ostacolo da superare. Questa sedia permetterà a tante persone con problemi motori di potersi fare il bagno a mare riducendo le difficoltà.

Siamo felici per la nostra comunità, è qualcosa che nel nostro territorio mancava ed i sorrisi che regaleremo a tanti, ci ripagheranno del nostro impegno”.

Nella stessa serata il Rotary ha celebrato la cerimonia di ammissione del nuovo socio Dott. Antonio Castiglione.

Il Rotary Ciro’, certo del solido contributo che Antonio saprà apportare al Club, gli rivolge un caloroso benvenuto e lo stringe in un forte abbraccio.

Conclusioni affidate all’Assistente del Governatore Rocco De Rito il quale sottolinea e rimarca l’importanza delle due azioni messe in campo dal Club, azioni meritorie e molto care al Rotary, l’azione solidale rivolta a persone meno fortunate di noi e l’ingresso di un nuovo socio che arricchirà il Club Cirò.

Azioni in linea con quello che è lo scopo originario del Rotary, cioè “Perseguire l’ideale del servire come forza di motivazione della nostra vita”.