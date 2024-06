Venerdì 14 giugno 2024, presso il Museo Diocesano di Santa Severina, si è tenuto l’importante Convegno dedicato a “Papa Zaccaria”, organizzato dal Rotary Club Santa Severina in collaborazione con l’Arcidiocesi Crotone – Santa Severina.

Sullo sfondo il riferimento alle origini di Papa Zaccaria e alle fonti che vedono in Santa Severina la sua città natale.

L’esperto storico, Monsignor Francesco Milito, Vescovo Emerito della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, ha parlato delle origini di Papa Zaccaria e delle sue innumerevoli azioni ecclesiastiche in una sala gremita di autorità rotariane, civili ed ecclesiastiche, oltre a soci rotariani e alla cittadinanza di Santa Severina.

Presente all’importante evento rotariano anche Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo della Diocesi di Crotone – Santa Severina e Don Gino Gulizia, Parroco di Santa Severina.

Il Convegno si è proposto di offrire una relazione articolata ed organica di notizie più precise su Papa Zaccaria, al fine di mettere in luce i punti di forza e concludere in maniera inequivocabile sull’argomento in questione.

La giornata in generale dedicata al Convegno su Papa Zaccaria è stata preceduta in particolare dalla cerimonia di consegna, da parte del Rotary Club Santa Severina, della statua in gesso realizzata dal cittadino di Santa Severina, Alfonso Greco, che l’ha donata alla cittadinanza.

La statua è stata installata, alla presenza di molti partecipanti, nella nicchia appositamente realizzata dal Rotary Club Santa Severina e destinata ad accogliere la statua all’esterno dell’abitazione nel centro storico dove è nato Papa Zaccaria.

Ad eseguire la benedizione del simulacro, Monsignor Angelo Raffaele Panzetta che unitamente al Presidente del Rotary Club Santa Severina, Antonella Nocita, a Monsignor Francesco Milito, a Don Gino Gulizia, al Governatore Franco Petrolo, al Vicesindaco Pietro Vigna e al Minisindaco Marta Malfei, ha tolto il pregevole drappo di velluto blu che l’avvolgeva.

A seguire, il Convegno su Papa Zaccaria nel Museo Diocesano con la lectio magistralis di Monsignor Francesco Milito il quale ha definito l’incontro “molto importante perché la nascita di Papa Zaccaria passa attraverso diverse fonti storiche accreditate”.

Ha sottolineato, tra le altre cose, che “Papa Zaccaria è Calabrese di Santa Severina dove si affida alla casa madre, che abbiamo visto poco fa, e che un argomento positivo può essere fatto dal bibliario dei canonici lateranensi che è indipendente, e che è ancor più anteriore alla storia Calabrese, che praticamente indica che è Calabrese, cioè essendo e facendo parte dei canonici della Basilica del Papa e tra quelli è indicato anche il culto e la fonte più accreditata è che, in mancanza di aspetti a favore dell’indiscusso ma di altra fonte discussa o discutibile, si può arrivare a questa conclusione.

Al termine del suo intervento, Monsignor Milito propone che “l’incontro con il Rotary Club Santa Severina e la Chiesa può consegnare alla storia un incoraggiamento a proseguire sulle riflessioni della messa a disposizione degli studi svolti e delle fonti scritte acquisite in una raccolta di documenti da conservare nella biblioteca e da divulgare per le generazioni future”.

È intervenuto il PDG Alfredo Foca’ con riferimenti espliciti consistenti nell’accreditare il periodo in esame con il progetto politico-culturale di Cassiodoro ed anche Monsignor Angelo Raffaele Panzetta che ha evidenziato che Zaccaria deriva dal greco “Zacaro” che significa “ricordo”.

Le conclusioni sono state assegnate al Governatore Franco Petrolo che ha ringraziato il Rotary Club Santa Severina per aver svolto un importante service per la valorizzazione del territorio, affermando di essere venuto con molto piacere a Santa Severina più volte in quest’anno rotariano riscoprendo un territorio, un borgo ed una storia che ricomprende anche il tema delle origini di Papa Zaccaria.