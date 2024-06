Corso di Formazione A.I.B. Antincendio Boschivo: Protezione Civile Calabria per la Prevenzione

Il 15 e 16 giugno, presso il Palazzetto dello Sport di Cirò Marina, si sono tenute due giornate dedicate alla formazione antincendio boschivo, organizzate da Calabria Verde in collaborazione con la Regione Calabria. Il corso, rivolto a volontari e operatori di Protezione Civile, ha avuto l’obiettivo di potenziare le capacità di avvistamento, primo intervento e spegnimento degli incendi boschivi in Calabria.

L’evento ha visto la partecipazione del consigliere comunale con delega alla Protezione Civile, l’Avv. Mario Turano, a rappresentare l’Amministrazione Comunale. Il corso, caratterizzato da una formazione sia teorica che pratica, è stato tenuto da Francesco Montalto, formatore esperto di Theorema, e ha fornito ai partecipanti le competenze necessarie per intervenire tempestivamente ed efficacemente in caso di emergenza.







Numerose associazioni di volontariato di Protezione Civile hanno preso parte al corso, tra cui:

Misericordie di Cirò Marina, Verzino, Savelli e Cutro

Prociv Krimisa Cirò Marina

Prociv GpII Cirò

Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto

Prociv Vergadoro di Strongoli

Nucleo Protezione Civile Savelli

La formazione e la prevenzione antincendio sono di vitale importanza per proteggere il patrimonio ambientale e garantire la sicurezza delle persone. Gli incendi boschivi rappresentano una minaccia significativa per le foreste, la fauna e la flora, oltre a provocare danni gravi alle comunità locali. In questo contesto, la Protezione Civile svolge un ruolo cruciale nella prevenzione e nel contrasto degli incendi boschivi.

Il corso di formazione AIB antincendio boschivo è stato un’occasione preziosa per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per contribuire alla protezione del territorio calabrese. Grazie all’impegno congiunto di volontari, operatori e istituzioni, è possibile costruire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti. Insieme per un futuro più sicuro!