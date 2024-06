Share on Twitter

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:50, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sono state chiamate a intervenire nel comune di Isola Capo Rizzuto per un incendio che ha coinvolto uno stabile in costruzione, destinato a diventare una residenza estiva. L’edificio, sviluppato su un unico livello, ha subito gravi danni a causa delle fiamme che si sono propagate all’interno, colpendo mobilia, attrezzature e materiali vari.

L’operazione di spegnimento ha visto impegnate dodici unità dei vigili del fuoco, supportate da tre automezzi antincendio, un’autobotte per il rifornimento idrico e un’autoscala. Nonostante l’intensità del rogo e i danni materiali riportati, fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli adempimenti di competenza e nelle indagini per determinare le cause dell’incendio. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa e gli accertamenti sono in corso.







L’intervento tempestivo e coordinato delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio potesse causare danni ancora maggiori o propagarsi ad aree circostanti. Tuttavia, resta alta l’attenzione sulla prevenzione degli incendi, soprattutto in edifici in costruzione che possono presentare particolari vulnerabilità.

La comunità di Isola Capo Rizzuto rimane in attesa di ulteriori sviluppi e chiarimenti su quanto accaduto, sperando che le indagini possano fornire risposte rapide e precise sull’origine del rogo.