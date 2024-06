Maria Pia Anania della classe V sez. A Indirizzo AFM vince la seconda edizione della borsa di studio in memoria del prof. Ferdinando Campana dell’I.I.S. G. Gangale di Cirò Marina. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 13 giugno 2024, presso la Sala Biblioteca Ferdinando Campana dell’Istituto G. Gangale di Cirò Marina, la consegna della Borsa di studio, giunta alla sua seconda edizione, in memoria del prof. Campana, a cui l’anno scorso, oltre all’istituzione del premio da parte della famiglia, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania, aveva dedicato un luogo scelto della sua scuola.La Borsa di studio, finalizzata a favorire il diritto allo studio, a incentivare il merito e la prosecuzione del percorso formativo e umano dell’alunna/o più meritevole tra le classi V AFM e V SIA, con la media più alta in Matematica, disciplina insegnata per anni dal prof. Campana, è stata vinta per l’a.s. 2023-2024 dall’alunna di V AFM Maria Pia Anania.

Alla presenza della prof.ssa Maria Cosentino, dell’Ing. Francesco Campana, dei docenti, del personale scolastico e della famiglia dell’alunna vincitrice, la Dirigente Scolastica, ricordando l’onestà intellettuale, la grande professionalità, moralità e umanità del docente scomparso, ha sottolineato l’importanza del premio quale strumento non solo per valutare conoscenze, abilità e competenze, ma anche per promuovere la crescita degli studenti, in virtù del dispiegarsi di maggiori opportunità di studio e formazione, atte a rendere il merito veicolo di mobilità sociale e culturale. Con commozione, la moglie del prof. Campana, nonché docente di Istituto, prof.ssa Maria Cosentino, ha premiato l’alunna meritevole augurandole un prosieguo scolastico ricco di soddisfazioni.







ADVERTISEMENT

“Vi assicuro che questo premio viene consegnato alla persona che più lo metterà a frutto, perché servirà a pagare le tasse universitarie del nuovo corso scolastico universitario che spero si concluderà con una splendida laurea in Scienze Bancarie. Grazie a tutti di cuore”. Con queste parole, in cui era tangibile l’emozione del momento, Maria Pia Anania ha ringraziato la Dirigente Scolastica, la famiglia Campana e i docenti che l’hanno supportata nel raggiungimento dell’importante obiettivo.