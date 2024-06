La rinomata società di servizi di contact center e customer care “Koinè” ha annunciato l’apertura di una nuova sede a Cirò Marina, in Piazza Kennedy. In concomitanza con questa nuova inaugurazione, l’azienda è alla ricerca di 20 operatori call center da inserire nel proprio organico.

Posizione e Responsabilità

Gli operatori selezionati avranno il compito di gestire attività di comunicazione con i clienti già acquisiti, assicurando un servizio di alta qualità. Le principali responsabilità includeranno:

Gestione delle chiamate in entrata e in uscita.

Fornire informazioni precise e tempestive ai clienti.

Risoluzione di eventuali problematiche o domande poste dai clienti.

Offerta Contrattuale

Koinè offre un inquadramento contrattuale competitivo, che include:







Una retribuzione interessante.

Formazione iniziale per garantire un’adeguata preparazione al ruolo.

Possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda.

Requisiti Richiesti

Per candidarsi, è necessario possedere:

Adeguate capacità comunicative.

Spigliatezza e proattività nella gestione delle interazioni con i clienti.

Conoscenza sufficiente del PC.

Orientamento al lavoro in team.

Come Candidarsi

Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni e presentare la propria candidatura

contattando il numero Telefonico 388 8920290.

Questa è un’opportunità ideale per coloro che desiderano entrare a far parte di un’azienda dinamica e in espansione, contribuendo al successo della nuova sede di Cirò Marina. Non perdere l’occasione di iniziare una carriera stimolante e gratificante con Koinè!