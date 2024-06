Ci siamo. La notte prima degli esami è arrivata anche per i tanti studenti della provincia di Crotone. Domani infatti è il giorno degli esami di Maturità, il 19 giugno.







ADVERTISEMENT



Sarà una notte di attesa, di ripetizione degli ultimi argomenti e sicuramente di gioia perché segna la fine di un percorso e l’inizio di una vita che guarda al futuro.



Cari ragazzi, il mio è un ‘in bocca a lupo’ sincero per le prove che vi attendono a partire da domani. Affrontate con serenità e fiducia in voi stessi questi esami di Maturità. Vi auguro un futuro ricco di soddisfazioni con l’auspicio che possiate trovare la strada giusta da percorrere per formarvi, per diventare autonomi e liberi e per essere le donne e gli uomini di domani, veri protagonisti!