Il SAP di Crotone esprime il proprio plauso e riconoscimento ai colleghi della squadra volanti del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Crotone per l’eccezionale operato dimostrato in occasione di un recente intervento che ha visto l’arresto di un crotonese di 44 anni, per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, minaccia e porto abusivo di armi.

Gli operatori sono intervenuti prontamente a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112, nella quale il richiedente segnalava che il fratello, in forte stato di agitazione, stava mettendo a soqquadro l’appartamento e minacciando di morte lo stesso richiedente e la madre con un coltello. Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato il richiedente e la madre nascosti a bordo di un’autovettura a distanza di sicurezza dall’abitazione. Hanno quindi individuato il soggetto segnalato nei pressi della porta d’ingresso.

Alla vista degli agenti, l’individuo si è scagliato contro di loro brandendo una cesoia tagliasiepi e un coltello da cucina di grosse dimensioni. Nonostante i ripetuti tentativi dell’uomo di colpire gli agenti, uno dei quali ha riportato un trauma al polso, gli operatori hanno mantenuto la calma e l’operatività, ricorrendo infine all’uso del Taser, la pistola a impulsi elettrici, per bloccare e disarmare l’aggressore.







ADVERTISEMENT

Come Sindacato di Polizia, siamo molto soddisfatti per aver ottenuto l’adozione del taser tra gli strumenti a disposizione dei nostri operatori, grazie a una storica battaglia del SAP. Il taser si è dimostrato efficace e utile in situazioni critiche, come dimostrato dall’intervento della squadra volanti di Crotone.