Nella classifica realizzata dall’Istituto Tedesco ITQF in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza anche l’azienda calabrese fondata nel 1998

Siamo entusiasti di annunciare che MarinelliGroup ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come uno dei Migliori E-commerce d’Italia 2024/2025. Con un punteggio di 80,53, ci siamo classificati al 9° posto nella categoria CASA – Bagno / arredo bagno, confermando il nostro impegno costante verso l’eccellenza e la soddisfazione dei clienti. Il premio “Migliori E-commerce d’Italia 2024/2025” è un riconoscimento altamente competitivo, assegnato dall’Istituto Tedesco ITQF in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza. Questo studio, giunto alla sua sesta edizione, ha valutato migliaia di siti web per selezionare i migliori 700 e-commerce italiani. La valutazione si basa su 15 criteri decisivi, tra cui design, funzionalità, presentazione dei prodotti, servizio offerto, condizioni d’acquisto e di consegna.

L’e-commerce continua a essere al centro della trasformazione dei mercati retail, con un aumento del 13% degli acquisti online in Italia lo scorso anno e vendite stimate intorno ai 54 miliardi di euro. Il brand di Eurotermica Sud Srl è stato premiato per la sua capacità di soddisfare al meglio i clienti con prodotti eccellenti e servizi innovativi, distinguendosi in un contesto altamente competitivo. Eurotermica Sud Srl attraverso il sito https://www.marinelligroup.eu/ opera nel settore Casa, specializzandoci nell’arredo bagno. Questo riconoscimento è un tributo alla qualità dei nostri prodotti e alla cura che mettiamo nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

“Essere riconosciuti come uno dei migliori e-commerce d’Italia è un onore e una testimonianza del nostro impegno per l’eccellenza,” ha dichiarato la famiglia Marinelli che da oltre 25 anni guida l’azienda. “Questo premio riflette la dedizione del nostro team e la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. Questo prestigioso riconoscimento attesta la qualità dei servizi e prodotti. I nostri clienti possono avere la certezza di acquistare da un e-commerce affidabile, premiato per l’ottima esperienza d’acquisto, la sicurezza delle transazioni e l’efficienza nelle consegne. Continueremo a migliorare i nostri servizi per garantire una soddisfazione ancora maggiore”.







Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti per la fiducia accordataci e il nostro team per il duro lavoro e la dedizione. Senza di voi, questo riconoscimento non sarebbe stato possibile. Guardando al futuro, ci impegniamo a mantenere gli standard elevati che ci hanno portato a questo successo. Continueremo a innovare, offrendo nuovi prodotti e migliorando costantemente i nostri servizi per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti.

Siamo orgogliosi di questo traguardo e motivati a continuare a migliorare. Visitate il nostro sito marinelligroup.eu per scoprire di più sui nostri prodotti e vivere l’esperienza di uno dei migliori e-commerce d’Italia. L’Eurotermica Sud ha sede a Cirò Marina, in provincia di Crotone, ed è stata fondata nel 1998.