Personale della Squadra Mobile, impegnato in servizi straordinari di controllo in alcuni quartieri periferici del capoluogo, finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ha tratto in arresto un crotonese di 34 anni, in quanto trovato in possesso di una significativa quantità di eroina, nonché di hashish.

Gli agenti, coadiuvati dall’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione ed altri luoghi nella disponibilità di un soggetto, noto per i suoi pregiudizi specifici.







L’attività ha consentito di rinvenire 8 involucri di eroina, per un peso complessivo 409 grammi, e 2 involucri di cellophane contenenti 7 grammi di hashish, nonché due bilancini elettronici.

La sostanza, la cui natura è stata accertata dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è stata sequestrata, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.