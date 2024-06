C’è tempo fino al 28 giugno per presentare domanda di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA. Questa finestra rappresenta un’importante opportunità per gli aspiranti di aggiornare i propri titoli e aumentare il punteggio, poiché per il prossimo triennio l’aggiornamento non sarà possibile e bisognerà attendere il 2027.

Indicazioni Ministeriali sull’Inserimento del Servizio

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito alcune indicazioni importanti per il corretto inserimento del servizio, esplicitate attraverso due FAQ.

1. Quali servizi sono disponibili sull’istanza e quali devono essere inseriti manualmente?

I servizi statali non di ruolo prestati nelle scuole italiane, gestiti dal Sistema Informativo dell’Istruzione, sono stati precaricati nell’istanza. Questi dati, scaricati dal SIDI il 14 maggio 2024 alle ore 14:00, devono essere selezionati e completati dall’interessato. Tutti gli altri tipi di servizi devono essere inseriti manualmente.

2. Quale profilo indicare nella sezione relativa ai servizi?

I servizi letti dal fascicolo personale del SIDI e proposti dal sistema sono stati aggiornati per garantire la migliore valutazione per l’interessato. Chi ha prestato servizio nelle scuole paritarie deve indicare il profilo che consente la valutazione più favorevole. Il servizio va indicato una sola volta per tutti i profili richiesti e sarà automaticamente trasferito sugli altri profili richiesti.

Punteggio del Servizio

Il punteggio assegnato varia a seconda del tipo di servizio e della scuola in cui è stato prestato.

Servizio in scuole statali:







Assistenti Amministrativi (AA): 6 punti per ogni anno scolastico (0,50 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni) se il servizio è stato prestato in scuole dell’infanzia statali, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica statali, istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, istituzioni convittuali, ecc.

Servizio in scuole non statali autorizzate:

Assistenti Amministrativi (AA): 3 punti per ogni anno (0,25 punti per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni) se il servizio è stato prestato in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, scuole primarie non statali parificate, scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie, ecc.

Altro servizio prestato:

Modello Vivente, CRACIS, ecc.: 0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 1,20 punti per ciascun anno scolastico.

0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 1,20 punti per ciascun anno scolastico. Profili come guardarobiere, operatore dei servizi agrari, operatore scolastico e collaboratore scolastico: 0,15 punti per ogni mese di servizio.

Servizio presso amministrazioni statali, Enti locali e patronati scolastici:

0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 0,60 punti per ciascun anno scolastico.

Conclusione

L’aggiornamento delle graduatorie ATA rappresenta un momento cruciale per gli aspiranti che intendono valorizzare il proprio percorso professionale. È fondamentale seguire attentamente le indicazioni ministeriali per garantire una corretta valutazione dei servizi e dei titoli presentati. La scadenza del 28 giugno è imminente, quindi è consigliabile completare quanto prima la procedura di aggiornamento per non perdere questa opportunità.

