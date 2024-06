l termine per la presentazione delle domande di inserimento, aggiornamento e trasferimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2024/26 scade il 24 giugno 2024. L’Ordinanza Ministeriale n.88 del 16 maggio regola l’aggiornamento e l’inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto per i posti comuni e di sostegno, oltre all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per il personale docente ed educativo nelle scuole statali.

Come Presentare la Domanda

Per compilare la domanda è necessario avere le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE) ed essere abilitati al servizio “Istanze on line”. La domanda va presentata tramite il portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle istanze online.

Requisiti di Accesso

Le graduatorie sono suddivise in due fasce:

Prima Fascia: per il personale abilitato.

per il personale abilitato. Seconda Fascia: per il personale non abilitato (non è necessario avere i 24 CFU).

Specifiche per Fascia e Tipologie di Posto

Infanzia e Primaria: I laureati in Scienze della Formazione Primaria possono accedere alla prima fascia con un punteggio aggiuntivo.

I laureati in Scienze della Formazione Primaria possono accedere alla prima fascia con un punteggio aggiuntivo. Secondaria e ITP (Insegnante Tecnico Pratico): Accesso per chi possiede il titolo completo, senza la necessità di CFU aggiuntivi.

Accesso per chi possiede il titolo completo, senza la necessità di CFU aggiuntivi. Sostegno: La seconda fascia è aperta anche agli studenti di SFP (Scienze della Formazione Primaria).

La seconda fascia è aperta anche agli studenti di SFP (Scienze della Formazione Primaria). Educazione Motoria alla Primaria: Solo prima fascia per abilitati tramite concorso; non esiste la seconda fascia.

Operazioni Possibili

Le operazioni possibili per le graduatorie GPS includono:

Primo Inserimento: Per chi non è mai stato inserito o è stato depennato. Aggiornamento: Per chi era già in graduatoria e vuole aggiornare i propri dati o titoli. Trasferimento di Provincia: Cambiare la provincia di inserimento. Inserimento Specializzazione Sostegno: Aggiungere la specializzazione per ottenere un punteggio aggiuntivo di 9 punti.

Controllo e Validazione dei Titoli

I titoli di accesso devono essere completi e autocertificati. Saranno successivamente controllati e in caso di incongruenze, si rischia l’esclusione dalla graduatoria. È necessario inserire titoli e servizi conseguiti entro il 10 giugno, prorogato al 24 giugno ore 23:59.

Graduatorie di Istituto

Per le graduatorie di istituto, è possibile scegliere fino a un massimo di venti scuole per ogni classe di concorso. Le domande devono essere presentate entro il 10 giugno. Se non si hanno nuovi titoli da dichiarare, è possibile confermare l’iscrizione senza presentare una nuova istanza, ma si consiglia comunque di farlo per dichiarare eventuali titoli di preferenza.

Chi è Escluso

Sarà escluso dalla seconda fascia GPS chi non ha acquisito il titolo necessario entro il 10 giugno, come diplomandi ITP e laureati con CFU mancanti. Inoltre, chi era in graduatoria prima del 2020 e non ha aggiornato la propria posizione dovrà effettuare un nuovo inserimento.







ADVERTISEMENT

Consigli Utili

È fondamentale dichiarare nuovamente i titoli di preferenza, come previsto dal novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In assenza di tale dichiarazione, i titoli di preferenza non verranno riconfermati nelle GPS.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato delle guide dettagliate e delle FAQ per aiutare nella compilazione delle domande, oltre a video e immagini illustrative su come procedere correttamente.

Conclusione

La scadenza per la presentazione delle domande per le Graduatorie GPS 2024/26 è il 24 giugno 2024. Assicuratevi di avere tutte le credenziali e i titoli necessari e di seguire attentamente le istruzioni fornite dal Ministero per evitare errori che potrebbero compromettere la vostra inclusione nelle graduatorie.

AUMENTARE PUNTEGGIO NELLA SCUOLA

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. e WhatsApp 0962371572

centroformazione@secom.it