Si è concluso alla grande il saggio di fine anno dal titolo “Il paese delle meraviglie di Alice” della scuola di ballo Ypsicron diretta da Francesca Lettieri, in occasione del decimo anniversario della scuola. E’ stata una serata piena di emozioni dove ad esibirsi sono stati non solo gli attuali allievidella scuola ma anche gli ex allievi che, nonostante l’assenza di anni dal palcoscenico, continuano a emozionare tutti-:”a voi non posso che dire grazie di cuore a tutti per la stima e l’ affetto nei miei confronti”- ha detto la direttrice Lettieri. “Ci siamo immersi per un attimo nel paese delle meraviglie di Alice , prosegue Lettieri-grazie ai ragazzi e alle loro famigliedi Cirò, Umbriatico, Perticaro, Pallagorio, siete il nostro orgoglio ha detto la direttrice della scuola- grazie al sindaco di Cirò Mario Sculco e a tutta l’amministrazione per la loro presenza , al sindaco di Umbriatico Pietro Greco per avermi dato la possibilità di conoscere questi magnifici ragazzi, alla Pro Loco Luigi Lilio Cirò Aps per avermi dato una mano durante la serata, a tutte le associazioni intervenute, ai presentatori Niki De Franco, Luca Murano, Ilaria Lepera, alle parrucchiere Marisella Rizzo , JessicaCrispino, Alessandra Aloisio, alle truccatrici Sara Stasi, Rita Chiarello, a chi ha reso tutto questo spettacolare con musiche e luci Domenico Liguori, a Mirella Lettieri per la torta, a Natalia Marinello per la scenografia, grazie al Maestro Giovanni per la sua professionalità”. Questi ragazzi sono cresciuti nella mia scuola, prosegue la direttrice, dieci anni fa ho iniziato con loro, erano così piccoli e timidi, educati e disciplinati. Ieri mi hanno fatto il regalo più bello, nonostante oggi abbiano preso strade diverse, chi per studio, chi per lavoro, ma – prosegue- erano lì su quel palco a trasmettere emozioni , hanno trovato il tempo di preparare le coreografie nonostante gli impegni e lo hanno fatto per me, sapevo di poter contare su di loro, avergli trasmesso l’amore per la danza è la mia più grande soddisfazione. Insieme abbiamo riso, abbiamo pianto, siamo caduti e ci siamo rialzati, sempre uniti, sempre a testa alta, uno in supporto dell’ altro sempre, se qualcuno prima di una gara piangeva per paura dell’esibizione l’ altro era subito pronto a rassicurarlo, se qualcunodimenticava un accessorio per l’esibizione tutti insieme trovavano una soluzione, ed è questo che ho insegnato loro: l‘unione, lo spirito di squadra, l’ umiltà, e in primis trasmettere tutte le loro emozioni attraverso la danza insieme a loro:” che dire sono soddisfatta- conclude la direttrice Lettieri- grazie a loro :Ilaria Lepera, Federica Paletta, Margherita Sestito, Daniela Caruso,Viola Francesca Pirito, Rosy Malena, Francesco Santoro, Natale Santoro, siete stati e sarete sempre la mia forza e il mio orgoglio più grande non mollate mai e fate sempre quello che vi fa stare bene nella vita”.







