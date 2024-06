Con la rivisitazione del racconto di “Alice nel paese delle meraviglie”, presentato presso il teatro Alikia dal Polo D’Infanzia Baby Kinder Park – Family Center, si è concluso l’anno scolastico 2023/2024 che proseguirà la sua azione educativa e socializzante nel mese di luglio con il tradizionale “Baby Kinder Beach”. Uno spettacolo di fine anno che attraverso il racconto dei baby e le varie coreografie messe in scena ha fatto sì che “l’irreale diventasse reale e l’impossibile diventasse possibile…” presentando un mondo di incanto e disincanto, dove anche il mondo meraviglioso può avere i suoi lati negativi e viceversa, così come anche il mondo reale può avere i suoi lati di incanto. Uno spettacolo come da sempre introdotto dalla dirigente, Lucia Sacco, che non ha voluto mancare di guidare le varie fasi nonostante le sue difficoltà, ma ottimamente supportata da tutto il team del Polo D’Infanzia che hanno guidato i baby che si sono lasciati applaudire dai propri genitori, nonni, , amici e partenti in una sala gremita come al solito.

Come ha spiegato la Dirigente, introducendo la performance dei baby, “il paese delle meraviglie non è un luogo geografico, ma un territorio custodito dentro di noi…In questo mondo fatto di colori, immagini, giardini, di musica e di personaggi come il cappellaio matto che guarda il mondo da una prospettiva razionale e Alice che con il suo ingenuo stupore e il suo sguardo da bambina ci fa apprendere che è bello potere restare bambini e riuscire a guardare il mondo e tutte le sue follie con ironia e semplicità. In fondo siamo tutti Alice” Eterni sognatori di un mondo migliore fatto di incanto e disincanto.” Uno spettacolo fatto di musiche e recitazioni che hanno messo al centro i bambini, accompagnati dalle loro educatrici che hanno strappato applausi e qualche lacrima ai loro familiari. Al termine la tradizionale cerimonia della consegna dei “Diplomi” agli alunni uscenti della sezione “Girasoli” che dal prossimo anno siederanno nella prima classe della scuola primaria per una nuova avventura sulla strada della loro formazione. Infine lo scambio di auguri e foto di rito.