Si è tenuta l’8 giugno 2024 la XV Edizione della Biennale d’Arte Internazionale di Roma nell’area archeologica dello Stadio di Domiziano di Piazza Navona, Premio della cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzata dal CIAC, presieduta da Giuseppe Chiovaro, presidente della Biennale di Roma.

Invitato a partecipare il giovane artista di Cirò Marina Andrea Russo, già partecipe e vincitore della XII, XIII, XIV edizione.

A tagliare il nastro e dare il via alla serata è il Monsignor Jean Marie Gervais, Prefetto Coadiutore del Capitolo della Basilica di San Pietro in Vaticano

Una serata di gala presentata dalla docente e artista Francesca De Bartolo, in arte “Mistral”, che ha sempre creduto nelle capacità di Russo, insieme al Maestro Elio Malena.

La premiazione dei vincitori della XV Biennale d’Arte Internazionale si terrà il 10 Gennaio 2025 in Campidoglio nella Sala Protomoteca del Comune di Roma.

Il giovane artista è sempre impegnato alla scoperta di nuove emozioni; da poco infatti, ha presentato la sua ultima opera “Beyond” durante la serata a Sina Villa Medici a Firenze, dedicata all’anteprima del nuovo corto, che tratta la tematica della violenza sulle donne, del regista Rossano B. Maniscalchi. Fotografo d’arte e di moda, regista pluripremiato di fama mondiale, colpito dalle opere di Andrea alla Biennale d’Arte di Firenze.

La sua arte si basa principalmente sulla bellezza dei volti e della figura femminile, con la quale riesce ad esprimere ogni tratto, dalla sensibilità, alla raffinatezza ed eleganza senza tempo.

Le sue opere incantano, catturano l’attenzione e impediscono allo spettatore di distogliere lo sguardo.

Il percorso è ancora lungo, ma il suo talento e lo studio costante lo porteranno a realizzare i suoi sogni.







