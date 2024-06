La pasticceria “Il Pasticciaccio” di Cirò Marina è stata recentemente premiata con il prestigioso riconoscimento nazionale di Saporiamoitalia, confermandosi tra le migliori pasticcerie d’Italia. Questo premio celebra l’eccellenza e la dedizione nel campo della pasticceria artigianale, e “Il Pasticciaccio” non è da meno grazie alla passione e alla professionalità dei suoi gestori, il pasticcere Francesco Trifini e la moglie Giovanna Tangari.

Da molti anni, “Il Pasticciaccio” lavora con dedizione per offrire ai suoi clienti prodotti dolciari di alta qualità. La pasticceria è nota per le sue specialità tipiche locali, dolci per le festività e una vasta gamma di piccola pasticceria, tutte preparate con ricette tradizionali. Ogni creazione è il risultato di un attento lavoro artigianale che garantisce il meglio della produzione pasticciera.

La commissione manageriale di Saporiamoitalia opera su tutto il territorio nazionale italiano ed è costantemente alla ricerca di imprese culinarie che meritano di essere riconosciute e premiate. La valutazione delle pasticcerie si basa su molteplici fattori importanti, tra cui qualità, location, menù, conto e servizio. “Il Pasticciaccio” ha eccelso in tutte queste categorie, conquistando così il premio nazionale.







Situata nel cuore di Cirò Marina, in Piazza Diaz, “Il Pasticciaccio” è facilmente raggiungibile e rappresenta una tappa obbligata per gli amanti della buona pasticceria. La sua posizione centrale la rende un punto di riferimento per chiunque voglia gustare dolci di alta qualità in un ambiente accogliente e professionale.