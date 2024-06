Share on Twitter

Un oggetto luminoso nel cielo è stato avvistato domenica sera in Calabria, suscitando curiosità e stupore tra i residenti. Il video, ripreso dalla spiaggia di Cirò Marina, mostra chiaramente un alone brillante che attraversa il cielo notturno. Subito dopo la pubblicazione delle prime immagini sui social media, sono iniziate a circolare ipotesi su un possibile oggetto non identificato.

Tuttavia, il mistero è stato rapidamente svelato: il fenomeno è infatti legato al razzo Falcon 9 di SpaceX, la compagnia aerospaziale di Elon Musk. Il razzo ha sganciato decine di satelliti Starlink, creando uno spettacolo visivo impressionante e inusuale.







I satelliti Starlink fanno parte del progetto di SpaceX volto a creare una rete globale di internet a banda larga, accessibile da ogni angolo del pianeta. Il lancio di questi satelliti, sebbene non sia una novità, continua a generare spettacoli luminosi che affascinano osservatori di tutto il mondo.

Gli avvistamenti come quello di Cirò Marina sono sempre più frequenti man mano che la costellazione di satelliti Starlink cresce, offrendo a tutti noi un’occasione unica per osservare da vicino il progresso tecnologico che sta rivoluzionando le comunicazioni globali.

