Dopo il grande successo della recita di fine anno scolastico “Alice nel Paese delle Meraviglie” dell’anno scorso, quest’anno abbiamo deciso di portare in scena la magica fiaba di “Aladino: Un Insegnamento Magico”!

Un Viaggio Magico: La Recita di “Aladino” alla Scuola dell’Infanzia “Un Mondo a Colori”

Il giardino della Scuola dell’Infanzia Un Mondo a Colori si è trasformata in un palcoscenico incantato per la recita di fine anno, “Aladino”. I bambini, emozionati e ben preparati, hanno portato in vita la famosa storia del ragazzo e della sua lampada magica, regalando momenti di pura magia a genitori e insegnanti.

La realizzazione dello spettacolo è stata frutto di mesi di preparazione. Insegnanti e bambini hanno lavorato insieme per dare forma a questa spettacolo coinvolgendo i genitori e maestre nella scenografia e la creazione dei costumi , colorati e dettagliati, riflettevano l’atmosfera esotica del racconto.

Lo spettacolo si è aperto con il discorso di ringraziamento della Vice Presidente Cristina Atodirese seguito da un’introduzione musicale coinvolgente che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. I bambini, travestiti da personaggi iconici come Aladino, la Principessa Jasmine e il Genio, hanno recitato con grande entusiasmo e naturalezza. La loro interpretazione ha portato sul palco momenti di comicità, avventura e dolcezza.

Ogni scena era accompagnata da coreografie semplici ma efficaci, con i bambini che danzavano al ritmo di musiche tradizionali orientali, riempiendo il palco di energia e gioia







Oltre a divertire, la recita di “Aladino” ha veicolato importanti valori educativi. Attraverso le avventure di Aladino e il suo viaggio alla scoperta di sé, i bambini hanno imparato il valore della sincerità, dell’amicizia e della generosità. Il messaggio principale, che il vero tesoro non è la ricchezza materiale ma il valore delle persone e dei legami, è stato trasmesso in modo toccante e comprensibile anche per i più piccoli.

Il successo della recita è stato reso possibile grazie alla collaborazione di tutta la comunità scolastica. Le maestre Giovanna,Giusy,Alessandra ,Dina,Claudia,Donatella,Rossella e la nostra fantastica narratrice Maria con la loro pazienza e dedizione, hanno guidato i bambini nel percorso di preparazione, valorizzando le capacità e la creatività di ciascuno.

La recita di “Aladino” alla Scuola dell’Infanzia Un Mondo a Colori è stata un esempio splendido di come la collaborazione e l’impegno comune possano creare momenti indimenticabili. I piccoli attori hanno regalato sorrisi e emozioni, lasciando un ricordo prezioso a tutta la comunità scolastica.

La recita si conclude con il progetto di inglese sulle stagioni dove i bambini coinvolti in una canzoncina in inglese “. “ guida dalla maestra Alessandra Calabretta e con il progetto di musica guidato dal maestro Vincenzo Greco “il gatto nero” e “. “

Concludiamo con un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa magica.