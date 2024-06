Si celebrerà con un ricco cartellone di manifestazioni la prossima estate a Cirò Marina che, quest’anno alza un po’ l’asticella delle aspettative con un ricco cartellone che quest’anno conferma alcune attività già avviate nella stagione precedente, e che saranno ancor più implementate e alcune novità che potrebbero fare dire che sarà un’estate “inclusiva”. Questo perché, come è stato illustrato durante la conferenza stampa di presentazione dallo stesso Sindaco Sergio Ferrari e poi dal consigliere delegato ai servizi sociali, Giovanni Notaro, quest’anno, su proposta della responsabile dei servizi sociali, Maria Natalina Ferrari, si è voluto proporre un progetto che guarderà al mondo della disabilità e che vedrà coinvolte in rete, diverse associazioni locali che daranno vita per tutto il mese di luglio ad un centro estivo rivolto a giovani dai 7 ai 17 anni. Un progetto che si affianca al già servizio rivolto al mondo degli anziani, soprattutto disabili, che anche quest’anno potranno godere di un bagno ristoratore, con l’utilizzo delle sedie Job, donate dall’associazione “Onlus Senior – l’età della saggezza” che fa capo alla Confagricoltura e che quest’anno si arricchisce anche di una pedana idonea per raggiungere la battigia in riva al mare; progetto collaborativo presentato da Daniela Panteca, responsabile zonale della Confagricoltura di Cirò Marina. Un cartellone estivo, come ha detto il Sindaco, Sergio Ferrari che “ha volutamente alzato l’asticella delle aspettative e della qualità degli eventi che si svolgeranno e che in parte riproporranno quanto di coinvolgente hanno prodotto lo scorso anno con ottimi risultati dal punto di vista anche economico per il notevole flusso di turisti, artisti, animatori, tecnici che raggiungeranno la nostra città; vedi Luglio in sport con la fase nazionale del Beach Soccer e del Beach Volley, la Cirò Arte, Krimisound, Cirò Wine festival, la festa della 24 bandiera blu, teatro, musica, presenza presso i Mercati Saraceni di personaggi della Musica molto noti, manifestazioni e dettagli illustrati successivamente dagli assessori, Giuseppe Strancia, dal consigliere delegato, Mario Turano e, come detto, dal consigliere delegato Gianni Notaro. Un cartellone che ripropone luglio in sport, con il campionato nazionale di beach soccer targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti, che torna ad animare la spiaggia di Cirò Marina con il campionato italiano serie A ON e del Beach Volley, maschile e femminile, con la finale assoluta di coppa Italia, che tanto ha significato per il territorio nelle precedenti edizioni del 2021 e 2022 e 2023 anche in termini di indotto socio economico, riuscendo anche quest’anno a fare il tutto esaurito nelle strutture alberghiere e dell’accoglienza diffusa della nostra città e dei comuni vicinori. Un programma estivo che come è stato illustrato, ha cercato per quanto possibile, come ha voluto ribadire il Sindaco di allocare le varie iniziative in quasi tutte le aree della città, Lungomare nord e sud e area centrale, area portuale, Mercati Saraceni, Piazza Diaz. Non ha voluto mancare di sottolineare quanto sia importante presentare la città pulita e accogliente, che anche quest’anno vedrà l’associazione “Ionio Sicuro” aggiudicataria del bando che garantirà come lo scorso anno un servizio puntuale ed efficiente sia per quanto riguarda la pulizia della spiaggia e la costante assistenza sanitaria con quattro postazioni due in zona sud della città e due zona Punta Alice ma non solo, anche due ambulanze che garantiranno la sicurezza. Un programma che sempre più lancia la nostra città tra le località sempre più scelte dal mondo turistico vacanziero ma non solo. Mare, storia, enogastronomia, turismo, ambiente, che necessitano anche dell’impegno da parte di tutti al rispetto delle regole, delle ordinanze, della raccolta differenziata, dell’uso delle risorse idriche. Un’asticella da elevare che guarda anche la destagionalizzazione degli eventi, come ha annunciato il Sindacoe che punta di fare del turismo sportivo, artistico, enogastronomico , culturale e non solo, veri traino per la nostra economia.







