Nella Sala Consiliare, questa mattina, si è tenuta la cerimonia di conferimento del premio “Nuova Consapevolezza nella scuola” per l’anno scolastico 2023/2024, il tradizionale riconoscimento dell’amministrazione attribuisce a docenti capaci di trasmettere non solo il sapere e la passione per lo studio ai propri studenti ma anche proporre buone prassi innovative capaci di rendere gli stessi protagonisti attivi della vita cittadina.

L’onorificenza è stata concessa alla prof. Luisa Floccari dell’Istituto Comprensivo “Rosmini” e al prof. Damiano Morise dell’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli”.

A consegnare la pergamena ai professori con le motivazioni del riconoscimento il sindaco Vincenzo Voce.

Presenti l’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano che ha proposto l’adozione della relativa delibera di Giunta, la dirigente scolastica dell’Istituto “Rosmini” Maria Fontana Ardito e la vice preside dell’Istituto “Cutuli” Teresa Nicoletta.

Presenti familiari e colleghi dei professori insigniti.

Il premio, che ha cadenza annuale, riconosce l’eccellenza nell’insegnamento, l’innovazione pedagogica e l’impegno costante verso gli studenti.

E’ stata la musica, linguaggio universale, il comune denominatore del premio.

La prof. Luisa Floccari direttrice del Coro Polifonico “Anna Frank”, oggi associato all’O.C.C. (Organizzazione Cori Calabria), è stata premiata per il lavoro educativo, formativo e didattico svolto a favore dei propri alunni







Il prof. Damiano Morise, direttore dell’orchestra dell’Istituto Cutuli è stato premiato per aver guidato i propri alunni alla prestigiosa affermazione al festival delle arti scolastiche d’Europa.

“Oggi tributiamo il giusto riconoscimento a due professori per l’impegno quotidiano e per aver portato i propri alunni ad ottenere importanti risultati. Ma vogliamo anche sottolineare il lavoro di tutto il corpo insegnante cittadino che si distingue per competenza e professionalità. Ed un grazie anche ai loro alunni per l’impegno e alle loro famiglie che li seguono costantemente ai propri figli di vivere queste magnifiche esperienze” ha detto il sindaco Voce.

“La scuola crotonese è una scuola di eccellenza. I due professori che oggi premiamo sono testimoni di questa realtà e dell’importanza che assume la scuola nel contesto cittadino. Abbiamo una forte sinergia con il mondo della scuola attraverso tante iniziative condivise che hanno la finalità comune della crescita e della formazione dei nostri ragazzi” ha detto l’assessore Corigliano.

“Dedico questo premio a mia madre. E grazie a lei che mi ha tramandato la passione e amore per questo mestiere. Il ringraziamento va anche al sindaco, all’assessore Corigliano e all’amministrazione tutta. E naturalmente alla scuola e alle colleghe. Il premio non va solo a me ma anche ai miei ragazzi e alle loro famiglie per l’immenso supporto ” ha detto la prof. Floccari.

“Ogni insegnante ha due famiglie. Quella della scuola e quella personale. Entrambe per me assumono una importanza fondamentale. Nel dedicare questo premio alla mia bambina voglio anche ricordare tutti i miei alunni, la dirigente e tutti i colleghi che, come anche la mia famiglia, mi infondono fiducia e supporto” ha detto il prof. Morise.

Nel corso dell’iniziativa è stata lanciata l’idea di stringere una collaborazione tra l’orchestra della “Cutuli” e il coro della “Anna Frank”.

Nella sala erano presenti i lavoratori della Abramo Customer Care ai quali tutti hanno espresso vicinanza e solidarietà.