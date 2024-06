Screenshot

Il 25 giugno scorso la Onlus “Senior L’età della Saggezza”insieme a Confagricoltura Crotone hanno donato le passerelle spiaggia omologate per il transito di sedie Job per disabili, a completamento di un progetto iniziato nel 2023, per poter far usufruire delle spiagge anche a soggetti con difficoltà motorie.

Un progetto realizzato grazie alla raccolta fondi proveniente dalle donazioni del 5 per mille che già negli scorsi anni ha visto la Confagricoltura Crotone, grazie a queste donazioni, affiancare e sostenere i bisogni sociali del territorio. Nel 2023 con la consegna di 4 sedie Job spiaggia per disabili, si era vista la necessità di un corretto utilizzo, considerando soprattutto la richiesta che ne è stata fatta da persone meno agiate. Così, valutando che delle betonelle di cemento le avrebbero potute rovinare, si è deciso di impegnarci a definire il tutto e completare l’opera con le passerelle adatte e omologate per questo utilizzo.

Si è fatto in modo che sia le sedie che le passerelle sono rientrati nel patrimonio comunale, in quanto la donazione è stata fatta per tutti coloro che ne avranno bisogno.

Queste ed altre importanti iniziative benefiche hanno contribuito ad accreditare Senior L’Età della Saggezza come una Onlus sensibile alle necessità delle persone e delle comunità che si trovano in uno stato di bisogno operando concretamente nel campo della solidarietà umana.

La consegna è avvenuta a Palazzo Porti alla presenza del Sindaco, Sergio Ferrari, della responsabile di zona del Patronato Enapa, Maria Daniela Panteca e responsabile Provinciale del Patronato Enapa Crotone , Luigi Pirito in rappresentanza anche del Presidente Angelo Santori della Onlus L’età della Saggezza, del Presidente Provinciale della Confagricoltura Crotone Diego Zurlo e il Direttore Provinciale di Confagricoltura di Crotone Guglielmo Trocino.

Presenti anche componenti dell’amministrazione comunale e associazioni territoriali che sono anche parti integranti di un progetto “Spiaggie Sicure”, interessando più aspetti della stagione estiva. La volontà soprattutto da parte nostra era quella del corretto utilizzo e della conservazione del bene nel tempo.







Senior L’Età della Saggezza ONLUS, è stata costituita nel 2007 con la finalità, come abbiamo detto, di svolgere attività nei campi dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili con particolare attenzione per le persone anziane in condizioni di disagio economico, sociale e di salute che operano nell’agricoltura e vivono nelle zone rurali, ma non solo.

Siamo certi di aver contribuito a regalare momenti di spensieratezza.

Il Responsabile Provinciale patronato ENAPA Crotone, Luigi Pirito.