Hotel Guttart Aqua Park™, Lloret De Mar (Barcellona/Spagna)

30 Agosto – 5 Settembre 2024

Sabato 22 Giugno 2024, presso la suggestiva location di Lucy’s Bakery, situata in via Torrenova Lungomare Sud a Cirò Marina, si è svolta la semifinale regionale Calabria del prestigioso concorso Miss The Best Model 2024.

L’evento, organizzato da Luigi Caruso della Calabria Organita, ha visto la partecipazione di numerose aspiranti modelle provenienti da tutta la regione, pronte a sfidarsi per conquistare un posto nella finale internazionale che si terrà a Barcellona dal 30 Agosto al 5 Settembre 2024.







ADVERTISEMENT

A distinguersi tra tutte è stata Chiara Morgione, giovane promessa della moda calabrese, di soli 16 anni. La sua eleganza, sicurezza e carisma hanno conquistato i giudici, permettendole di aggiudicarsi il titolo di Miss The Best Model Calabria 2024. Con questa vittoria, Chiara rappresenterà la Calabria nella finale internazionale di Barcellona, portando con sé la speranza e il sostegno di tutta la regione.

L’evento ha riscosso un grande successo, attirando l’attenzione di numerosi spettatori e appassionati del settore. Lucy’s Bakery ha offerto un ambiente accogliente e raffinato, perfetto per un evento di tale importanza. La serata è stata arricchita da momenti di intrattenimento e moda, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Con la semifinale regionale conclusa, l’attenzione ora si sposta sulla finalissima internazionale che si terrà a Barcellona. Chiara Morgione si prepara ad affrontare questa nuova sfida con determinazione e entusiasmo, pronta a rappresentare al meglio la sua regione e a dimostrare il suo talento su un palcoscenico internazionale.

Non resta che augurare a Chiara e a tutte le altre finaliste un grande in bocca al lupo per la competizione finale di Miss The Best Model 2024!