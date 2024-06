Si è conclusa tra gli applausi la prima serata del 44 esimo saggio di fine anno della scuola di danza crotonese, Maria Taglioni Dance Project. La storica scuola, unica in città ad essere accreditata e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo aver dato inizio allo spettacolo con la prima serata, questa sera proseguirà con altri meravigliosi ballerini. Tra loro, anche il giovane Andrea Onorati, già allievo della Taglioni che dopo i suoi successi nazionali ed internazionali, tornerà a calcare il palco del Teatro Apollo. Intanto, anche le istituzioni presenti ieri hanno sottolineato con il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, l’indiscusso valore che la danza mostra e di “come ci sia una similitudine tra quanto i sacrifici vengano ripagati se si lavora come sta facendo la città e come le ballerine sanno bene si debba fare” e con l’assessore alle politiche sociali Filly Pollinzi che sta concentrandosi proprio sullo sport da destinare anche a fasce sociali più deboli “perché è indiscutibile quanto l’aggregazione faccia bene ai ragazzi e la danza con il suo complesso sistema di regole disciplinanti è senza dubbio di grande impatto sulla vita dei più giovani“. Una conferma di grande professionalità per l’infaticabile direttrice della Maria Taglioni Dance Project, Luana Petrozza che quest’anno ha fortemente voluto inserire un corso di Pole Dance, che è aperto anche ai più grandi e che innova senza mai allontanarsi dalla tradizione e dalla qualità indiscussa a cui la Maria Taglioni Dance Project è abituata







