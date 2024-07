Negli ultimi anni il costo della vita in Italia ha subito un incremento costante a causa dell’inflazione e dell’aumento del prezzo delle materie prime. Si tratta di una situazione che tocca da vicino molte famiglie, il fatto che i lavoratori siano ormai sempre più poveri porta molte di queste ad affrontare diverse difficoltà economiche. Per riuscire a superare questo ostacolo è necessario approcciare il problema con intelligenza e informarsi per migliorare la propria pianificazione finanziaria.

Pensare al fondo pensione

Innanzitutto, si suggerisce di pensare alla creazione di un fondo pensione, fondamentale per mettere da parte una cifra importante da sfruttare quando si smetterà di lavorare. Basti, ad esempio, pensare ai fondi pensione integrativi, che aiutano a mitigare la svalutazione del denaro dovuta al fenomeno dell’inflazione. I piani pensionistici in questione consentono di approfittare dei cosiddetti interessi composti, ovvero quelli maturati grazie all’investimento dei propri risparmi. Certi fondi pensione, inoltre, consentono di accedere anche alle detrazioni fiscali.

Riduci i costi imprevisti dell’auto col noleggio a lungo termine

Un altro metodo per migliorare la gestione delle proprie finanze riguarda direttamente l’automobile. Opzioni come quelle del noleggio a lungo termine permettono di evitare non solo gli ingenti costi di acquisto di una vettura , ma anche quelli dovuti ai più classici imprevisti. Come funziona? Il veicolo viene noleggiato per un periodo che in genere va da un minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 72, con il pagamento di un canone mensile fisso e un contratto che include anche la copertura di alcuni costi vivi importanti come l’assicurazione, il bollo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il soccorso stradale. Infine, essendo presa a noleggio, l’auto non si svaluta. Al termine del contratto è possibile restituire l’auto, cambiarla con una nuova vettura o in certi casi acquistarla.

Stipulare un’assicurazione







L’assicurazione entra di diritto nella lista degli strumenti che possono aiutarci a migliorare la nostra pianificazione finanziaria. Queste opzioni sono fondamentali per ottenere una protezione contro gli eventi difficili – se non impossibili – da prevedere. Un esempio concreto viene rappresentato dalle polizze assicurative per la casa, che coprono circostanze come i furti, gli allagamenti, le calamità naturali (come i terremoti) e gli incidenti domestici. Anche le assicurazioni sulla vita meritano più di un pensiero, soprattutto se si intende garantire il benessere economico dei propri cari. Chiaramente è bene informarsi con attenzione sulle varie polizze assicurative, leggendo il contratto con cura per accertarsi delle condizioni imposte dalla compagnia.

Costituire un fondo di emergenza

Chi desidera ridurre le spese , potrebbe prendere in considerazione la legge del 50/30/20 che prevede quanto segue: il 50% del reddito mensile verrà destinato ai costi di prima necessità, il 30% ai costi non necessari ma utili per godersi la vita, il 20% al fondo di emergenza. Quest’ultimo è indispensabile , in quanto consente di avere a disposizione una cifra per coprire le spese impreviste, che vanno da quelle mediche fino ad arrivare alle difficoltà legate alla mancanza di lavoro. Inoltre, sapere di avere da parte tali cifre darà anche la possibilità di guardare al futuro con maggior fiducia e meno stress.

Ci sono diversi modi per iniziare a risparmiare davvero: non resta altro che scegliere da quale cominciare.