Share on Twitter

Share on Facebook

Francesco Brancadoro

Cirò Marina, 1 luglio 2024 – Una giornata di relax al mare si è trasformata in un incubo per un subacqueo in difficoltà, ma grazie all’intervento tempestivo del Bagnino del Kursal, Francesco Brancadoro, la situazione si è conclusa felicemente.

Il sub, impegnato in una battuta di pesca subacquea, ha improvvisamente iniziato a soffrire di crampi alle gambe, trovandosi bloccato tra gli scogli. La sua situazione è peggiorata ulteriormente quando la fiocina che stava usando per catturare un polipo si è incastrata saldamente tra le rocce, impedendogli di liberarsi.

Nel frattempo, il bagnino del Kursal si trovava nelle vicinanze con il pattino, intento a sistemare le boe di segnalazione. Improvvisamente, ha sentito delle grida di aiuto provenire dal mare. Senza esitare un momento, ha remato rapidamente verso la fonte delle urla, trovando il sub in evidente difficoltà.

Con grande prontezza e professionalità, il bagnino ha soccorso il sub, trasportandolo con il pattino fino a riva. Una volta a terra, ha immediatamente prestato i primi soccorsi, intervenendo sulle gambe del sub per alleviare i crampi dolorosi.







ADVERTISEMENT

Nel frattempo, qualcuno tra i bagnanti aveva già avvertito i soccorsi, e sul posto è intervenuta prontamente la Capitaneria di Porto. La moglie e il figlio del sub, che assistevano alla scena dalla riva in preda alla disperazione, hanno tirato un sospiro di sollievo vedendo il loro caro al sicuro.

Il bagnino ha effettuato un salvataggio impeccabile, dimostrando grande competenza e sangue freddo in una situazione di emergenza. Grazie al suo intervento, quella che poteva essere una tragedia si è risolta senza gravi conseguenze. Il sub, sebbene scosso dall’accaduto, è stato in grado di riprendersi rapidamente e ha potuto riabbracciare la sua famiglia, riconoscente al bagnino e ai soccorritori per il loro prezioso aiuto.

Un altro esempio di come la vigilanza e la prontezza del personale addetto alla sicurezza in spiaggia siano fondamentali per garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti i bagnanti.