Crotone- Presentato nella sala verde dell’IPSIA A.M.Barlacchi il Progetto “Erasmus Plus KA1”- Mobilità dello Staff della Scuola all’estero-“Nuovi scenari educativi in Europa”, coordinato dalla Prof.ssa Antonella Bubbo che ha illustrato il progetto, ha relazionato l’ambasciatrice Erasmus professoressa Ornella Pegoraro, presente la DSGA Dott.ssa Maria Antonietta Zito e i docenti e personale Ata che hanno partecipato a questa bellissima esperienza culturale. Il progetto è stato fondato per ridurre il tasso di dispersione scolastica, nonché migliorare le competenze linguistiche e le metodologie CLIL grazie all’acquisizione di rinnovati approcci metodologici innovativi. Il miglioramento che ne conseguirà darà la possibilità al personale scolastico di proiettarsi in una nuova dimensione in chiave europea potenziando gli strumenti didattici e metodologici in possesso e ottenendo il massimo con l’esperienza formativa in Europa. Il progetto è diretto al miglioramento delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche relative al CLIL e all’acquisizione di metodologie innovative nel contrastare il fallimento nell’istruzione e ridurre l’abbandono scolastico. L’attenzione e’ stata rivolta al raggiungimento degli obiettivi che vanno dal consolidamento delle conoscenze della lingua inglese in ambito professionale e didattico all’acquisizione delle competenze specifiche per lo staff con una formazione europea incentrata sui temi di: co-progettazione, scuola-famiglia-territorio, metodologie didattiche attive, ambienti di apprendimento, mentoring e counseling, volti migliorare i risultati scolastici, a ridurre il tasso di abbandono precoce e a potenziare le metodologie educative. Il progetto ha previsto 20 corsi di formazione all’estero, scelti per 18 docenti e 2 ATA, che attivati nell’arco di 15 mesi:10 corsi di lingua a Malta volti a migliorare le competenze linguistiche di base; 5 corsi CLIL in Ungheria strutturati in un’ottica di approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in L2; 5 corsi di metodologie innovative in Slovenia che permetterà di contrastare l’abbandono scolastico precoce e migliorare le competenze dello staff su tale tematica lavorando sulla motivazione allo studio dei ragazzi, sull’apprendimento e sulla prevenzione. A portare i saluti della dirigente scolastica Prof.ssa Serafina Rita Anania la vice preside Concetta Masi .L’obiettivo del progetto ha detto la prof.ssa Pegoraro è quello di raggiungere uno spazio europeo dell’inclusione entro il 2025.







ADVERTISEMENT