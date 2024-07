Francesco Rizzo

Con la conclusione dell’annata 2023/2024, la dirigenza del Real Krimisa ha subito iniziato a lavorare per organizzare al meglio la nuova stagione. Gli impegni sono numerosi e con tre formazioni da approntare (Maschile, Under 19 e Femminile), il primo passo è stato la rimodulazione dell’organigramma. Il presidente uscente De Bertolo, per motivi lavorativi, ha deciso di fare un passo indietro, pur rimanendo nel Consiglio Direttivo. Il ruolo di presidente passa così a Francesco Rizzo, una figura storica nel calcio a cinque, sia come atleta dagli anni ’90, ai tempi delle partite al campo della Pagoda, sia come dirigente dal 2012.

Il primo obiettivo della nuova dirigenza è quello di approntare dei roster che possano migliorare le classifiche dell’ultimo anno. Tra addii, conferme e nuovi arrivi ci sarà molto lavoro da fare.

Squadra Maschile

Per quanto riguarda la squadra maschile, si ripartirà da Mister Surace. De Luca, portiere storico della squadra, sembra intenzionato ad appendere i guanti al chiodo, rimanendo comunque a disposizione come secondo e come preparatore dei portieri.

Squadra Femminile

Per la squadra femminile, si attende una decisione da parte di Mister Parisi. La dirigenza spera che Mister Parisi possa continuare l’ottimo lavoro svolto durante lo scorso campionato, ma sarà necessario conciliare i suoi numerosi impegni lavorativi.







Organigramma Attuale

L’organigramma attuale del Real Krimisa è il seguente:

Francesco Rizzo – Presidente

– Presidente Antonio Astorino – Consigliere

– Consigliere Carlo De Bertolo – Consigliere

– Consigliere Nicodemo Vetere – Direttore Operativo

– Direttore Operativo Salvatore Palmieri – Direttore Sportivo

– Direttore Sportivo Carmela Dati – Segretario

– Segretario Domenico Girimonte – Dirigente accompagnatore

La società Real Krimisa resta aperta a nuovi ingressi. Chiunque desideri far parte della famiglia Real Krimisa sarà accolto a braccia aperte, sottolineando così il forte spirito di comunità che caratterizza il club.

La nuova stagione 2024/2025 si preannuncia ricca di sfide e opportunità per il Real Krimisa. Con una dirigenza rinnovata e motivata, l’obiettivo è quello di portare la società a nuovi successi, consolidando i risultati ottenuti e puntando sempre più in alto.