Il Villaggio Pino Grande di Savelli, immerso nel cuore della natura tra alberi rigogliosi e ruscelli scintillanti, ha ospitato quest’anno il campo estivo della Sezione scout Assoraider di Cirò Marina. Qui, i giovani scout hanno vissuto un’emozionante avventura alla scoperta dell’antica Grecia, tra miti, leggende e straordinarie prove di valore e lealtà.

Le serate attorno al fuoco di bivacco sono state animate da racconti epici di Dei e semidei, in un’atmosfera magica che ha trasportato i ragazzi in un tempo lontano. Uno dei momenti più emozionanti è stato quando i ragazzi hanno rivissuto la leggenda degli Argonauti, l’eroico equipaggio guidato da Giasone alla ricerca del Vello d’Oro. Attraversando mari infestati da mostri e affrontando pericoli mortali, i giovani hanno imparato il valore dell’amicizia, dell’onore e della lealtà.

Non sono mancate altre avventure, come la storia di Filottete, fondatore dell’antica Krimisa, l’eroe abbandonato dai suoi compagni sull’isola di Lemno e salvato dagli dei. La sua lezione di perseveranza e fiducia ha ispirato gli scout a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a credere sempre in sé stessi.

L’epica di Atalanta, la donna guerriera che ha sfidato e battuto gli uomini nelle gare sportive, ha insegnato ai ragazzi che con impegno e determinazione non ci sono limiti al talento e che ogni ostacolo può essere superato.







Non poteva mancare un riferimento alle Olimpiadi, l’evento sportivo che univa le città greche in una competizione pacifica e rispettosa. Gli scout hanno capito che la competizione può essere sana e divertente, purché si gareggi con correttezza e fair play.

Un altro momento significativo è stata la caccia al tesoro alla ricerca del mitico vaso di Pandora. Pandora, creata dagli dei con una curiosità insaziabile, aprì il vaso che le era stato affidato liberando tutti i mali del mondo, lasciando però in fondo la speranza. Questo ha insegnato ai ragazzi che la speranza non deve mai svanire, perché è fondamentale per cambiare le cose in meglio.

Pegaso, il cavallo alato che porta gli dei sull’Olimpo, e una riproduzione artigianale della colonna del tempio di Era a Capo Colonna, sono stati i premi per i partecipanti al campo. Questi simboli rappresentano il sogno e la fantasia che possono portare alla gloria e alla pace interiore.

In definitiva, il campo scout dedicato all’antica Grecia ha insegnato ai giovani il valore dell’amicizia, del rispetto, della lealtà, dell’onore, della gloria e della pace. Un’esperienza indimenticabile che li ha arricchiti e li ha preparati a affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione.

Un sentito ringraziamento va a tutti i ragazzi per il loro entusiasmo, ai capi unità per il loro impegno, e ai genitori per la fiducia riposta verso gli adulti della Sezione. Un ringraziamento particolare va ad Alicya Calabretta, unica componente della Compagnia, per l’impegno profuso affinché le attività preparate per i ragazzi si svolgessero nel miglior modo possibile.

A comunicarlo è stata Marinella Verre, Presidente della Sezione Assoraider APS di Cirò Marina.